智安投：港區平台資金流入續不俗

客戶投資偏好「槓鈴」策略

證監會2月中發通函，釐清另類資產基金其監管規定，並允許另類資產基金上市。袁淇欣表示，她所接觸的基金公司對於發行另類資產基金上市，取態較審慎，大多正在研究。袁淇欣指出，基金業界及監管機構均認為，若香港要成為全球財富管理中心，必須加快於私募市場的另類基金及對冲基金等方面的發展，因倫敦交易所及部分美國交易所，已有另類投資基金上市。

受人工智能（AI）熱潮及市場炒中央支持AI等，帶動近期港股表現回勇，但目前智安投香港區平台沒有香港股票基金供客戶選擇。袁淇欣認為，公司主張分散投資，而香港投資者本身其投資組合已「重倉」於香港，如部分投資者會購買盈富（2800）甚或於香港購置物業，暫時未有客戶反映特別需要專注於港股的基金。但她提到，曾有客戶就平台所提供的「大中華基金」，就該基金投資A股及H股的佔比作詢問，表示若客戶有投資需要，則會考慮增加港股基金。

業界不急發行港科技主題基金

目前本港基金市場的科技主題基金，基金投資區域均為美國或環球，被問到有沒有基金公司因應近期港股科技股大勇而籌備發行香港科技主題的基金時，袁淇欣回應指出，目前內地及香港市場的投資情緒確實有所好轉，但基於市場曾於去年9月，內地推出一系列經濟措施驅動的爆發性升市，惟升勢後勁不足，以及過去兩三年市况較差時投資者曾「受傷過」，基金公司認為目前未有需要急於發行香港科技公司投資主題的基金，但業界對發行該類基金仍保持審慎樂觀。

袁淇欣提到，智安投旗下客戶對於平台，所提供的「固息寶」固定收益產品反應踴躍，固息寶可將客戶的閒餘資金放於定期存款，提供高息回報。另外今天為婦女節，袁淇欣表示，智安投將於女性教育投資方面下更多功夫，如舉辦座談會等，教育本港女性投資。