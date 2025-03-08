券商唱好京東 料舊換新續推動增長

匯豐上調ADS目標至58美元

匯豐表示，京東去年第四季收入按年升13%至3470億元，分別高於該行及市場所預期的3%和4%。因所得稅費用低於預期，京東季內非美國通用會計準則下（Non-GAAP），歸屬於公司普通股股東的淨利潤按年升34%，較匯豐所預期高13%，同時亦較市場預期高22%。匯豐預計，京東本季收入及盈利，分別按年大升12%及15%。

匯豐續稱，內地政府最新公布發3000億元特別國債，用於支持以舊換新，匯豐稱補貼可用於購買家電及電子產品，而上述兩個產品類型的銷售佔京東收入約六成，匯豐基於不同的情景預測，估計今年內地以舊換新計劃，將推動今年京東收入4%至7%。

中金報告指出，基於以舊換新計劃的國補品類擴容，預料京東本季商品交易總額（GMV）按年升12.2%，集團收入按年升13.8%，零售收入按年升13.5%。另中金料京東今年全年收入按年升9.8%。

中金續稱，考慮京東毛利率有望繼續提升，分別上調今、明年Non-GAAP淨利潤預測8.7%及12.1%，維持「超配」評級，上調京東ADS目標價6.4%至54.7美元。