瑞銀料今年A股每股盈利增6%

AI對盈利影響 需兩三年才看到

金融板塊方面，由保險、證券與銀行組成的組合，盈利預計增長從去年8%放緩至今年的3%，但仍保持單位數增長。孟磊表示，儘管面臨降息壓力，銀行業務增長有望保持穩健。

對於中美貿易摩擦，孟磊指出，對中國商品徵收每10%關稅將對名義GDP造成約0.4個百分點的影響，其中實際GDP佔0.3個百分點，剩餘部分體現於通脹。據過往數據，這對非金融板塊收入會造成0.7至0.8個百分點的下降；而金融板塊則受出口因素影響較小。整體而言，每增加10%關稅對A股的總體負面影響約1個百分點，屬可控範圍。他還提到DeepSeek和人工智能（AI）技術的長期潛力，認為短期內對盈利影響有限，可能未來兩至三年才看到，反而更多體現在估值變化上，因投資者對AI提升生產力和生活品質有長遠信心。

資金面方面，孟磊指出，各類投資者正加大對中國市場的佈局，尤其科技板塊的估值受到追捧。隨着兩會期間政府工作報告首次強調穩定樓市與股市，以及較寬鬆的財政與貨幣政策，股票市場有望上行。據估計，保險公司今年新增股票投資規模有望達到1萬億元（人民幣，下同），公募基金及社保基金的淨資金流入可能分別為5900億元和1200億元。

孟磊又表示，截至去年底外資對中國配置處於較低水平，隨着中國經濟與消費復蘇，以及政策支持力度加大，短期內科技板塊將成為主導，相信有助帶動整體資金回流。然而，他提醒，隨着估值快速反彈，最終會見頂，而且當市場活躍成交出現下滑，意味市場情緒降溫，科技板塊的超額表現將逐漸消失。不過，目前市場尚未顯現此類迹象。