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經濟

港股跌138點 科指國指4新貴齊挫

【明報專訊】繼DeepSeek後，內地又有新人工智能（AI）公司爆紅，通用AI代理產品Manus聲稱跑分超越OpenAI，加上快手（1024）AI模型「可靈」在國新辦吹風會上獲官員支持，刺激該股連日勁升。但港股抽上後再回落，恒指昨曾升最多1.23%，高見24,669點，是3年最高，但重磅股權重比例下周一被調低而觸發基金調整持貨，令尾市股價下跌，拖累恒指跌138點或0.57%，收報24,231點，國指及科指分別跌0.27%及0.52%，報8914及6037點，而下周一加入國指及科指的4隻新貴亦反高潮全部報跌（見表）。

北水淨流入增85%至121億

恒指雖然換馬，大市成交金額比周四只多1.6%，至3832億元，當中北水淨流入121.13億元，較周四增85.49%，且連續第3日淨流入，累計淨流入270.13億元。全周計，表現最佳的科指累升8.4%，創4周最大升幅，恒指和國指分別累升5.6%及5.9%，齊創3周最大升幅。

佔恒指比重調低 阿里騰訊高位回落

藍籌以京東健康（6618）及京東集團（9618）分別跌12.38%及4.97%「最傷」，收市分別報35.75元和170.1元，阿里巴巴（9988）及騰訊（0700）佔恒指比重由下周一需重新調低至8%，基金調整比重，刺激兩者成交額分別增至約353億及250億元，拖累股價由早段見3年高位後，收市回吐約0.57%及1.93%至140元和533.5元。中通快遞（2057）及百濟神州（6160）下周一成國指成分股，收市均跌逾2%至158.5元和152.2元，被剔除的中國生物製藥（1177）及李寧（2331）逆市向上。至於成科指新貴的騰訊音樂（1698）及地平線機器人（9660）分別跌3.83%及1.82%至52.8元和9.16元。

分析：內需消費股有起動迹象

花旗發表報告指出，快手的可靈大模型在全球視頻生成模型中表現突出，1月訪問用戶數目按月升逾1.1倍。摩根士丹利發表報告認為，內地政府表明AI應用防止過多私有化部署及項目制方式，若政府鼓勵公有雲，或推動阿里巴巴的雲業務。資金續炒AI概念股，多點數智（2586）飈升22.8%，第四範式（6682）升約7.34%，成交額達8.4億元。

第一上海首席策略師葉尚志認為，資金入市仍積極，恒指在23,500點可視作初部支持位。他指出，AI相關股短期累漲已多，資金焦點料轉換，內房股和金融股有較突出表現，內需消費股也有集體起動迹象，因國務院總理李強早前提出今年要大力提振消費、擴大國內需求等。

相關字詞﹕百濟神州 中通快遞 騰訊 阿里巴巴 快手

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