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經濟

香港地產

信置油塘通風樓項目批預售 涉748伙

【明報專訊】多個發展商積極推售新盤，據地政總署資料顯示，該署上月共批出兩份預售樓花同意書，共涉1273伙，較1月592伙多1.1倍，並為去年11月後新高。當中除已開售的新地（0016）、港鐵（0066）天水圍YOHO WEST PARKSIDE（涉525伙）外，亦包括信置（0083）、資本策略（0497）合作的港鐵油塘通風樓項目，該盤提供748伙，項目預計明年9月落成，樓花期約18個月。

太古灣仔項目申預售涉162伙

此外，據地政總署資料，上月僅有兩個小型項目申請預售，共涉213伙，較1月少78%，當中包括太古地產（1972）2022年6月以逾19.62億元、每方呎樓面地價約16,888元投得的灣仔皇后大道東前呂祺教育服務中心項目，該盤提供162伙，預計2027年10月落成，樓花期約29個月。

上述項目為2021年底政府於出售官地中加入實用面積下限280方呎的「限呎」條款後，首次成功售出的限呎地。另一個新申請預售項目，則為豐資源持有的西貢窩美紅棉路8號項目，該盤將提供51伙，預計今年11月落成，樓花期僅約8個月。

7862伙待批預售 去年1月後新低

截至上月底，共有22個樓盤待批預售，涉及7862伙，為去年1月後新低。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，過去數月累積待批預售樓花單位反覆下跌，可見發展商減慢申請預售樓花。

事實上，根據房屋局資料，去年第四季已落成未售出單位升至2.7萬伙的紀錄新高，正因現樓貨尾供應多，短期供應相當充裕，相信發展商積極「去庫存」，而截至3月2日，已落成未售單位約25,874伙，扣除估計約2459個單位屬發展商出租用途及未推售的現樓約7092伙後，即現樓貨尾約16,323伙。

相關字詞﹕信置(0083) 油塘站通風樓 太古地產 豐資源 西貢窩美紅棉路8號 預售樓花同意書 YOHO WEST PARKSIDE

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