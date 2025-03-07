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經濟

香港地產

朗天峰兩周內累售422伙套17億

【明報專訊】繼日前新地（0016）天水圍YOHO WEST PARKSIDE首輪開售119伙即日沽清後，昨日第三輪發售123伙的嘉里（0683）元朗十八鄉路朗天峰，仍獲大批買家到場揀樓，即晚再售出約55伙，令項目兩周內累售約422伙，佔整個項目全數594伙逾七成。

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，朗天峰昨以價單形式推售123伙，截至晚上10時，已沽出55伙，連同早前售出單位，項目累售422伙，總成交金額逾17億元。湯又指出，集團與信置（0083）、太古地產（1972）等合作發展黃竹坑港島南岸海盈山，今年1月至今售出105伙，套現逾12億元。項目昨加推5號價單涉45伙，全為兩房間隔，實用面積505至678方呎，扣除所有優惠後折實價約1038至2170萬元，折實實呎約20,561至32,015元，折實均呎24,282元，並於下周一先到先得推售105伙。

另新地（0016）北角海璇II昨售出兩伙，共涉逾1億元，當中1座16樓A單位連車位，實用面積1484方呎，4房雙套連工作間間隔，設私人電梯大堂，以6277.32萬元售出，實呎4.23萬元。新地副董事總經理雷霆表示，天水圍YOHO WEST PARKSIDE剛過去周三首輪開售119伙全數沽清，套現逾6億元，項目周日（3月9日）次輪銷售172伙，即日起收票，周六下午3時截票。雷霆又稱，同系西沙SIERRA SEA料短期推盤，至於啟德天璽．天二期則擬下月推出。

南首餘貨將有3%提價空間

恒地（0012）等發展的九龍城南角道南首，將於周六以先到先得形式次輪發售55伙，恒基物業代理董事兼營業（二）部總經理韓家輝表示，南首共設17伙特色戶，最快本周上載銷售安排，推出6至8伙特色戶於下周招標。項目現已推出約七成單位，餘貨將有2%至3%提價空間。他又指出，與中海外（0688）、九倉（0004）等合作的啟德跑道區承豐道18號，有機會上半年推售，項目將提供約2060伙。

相關字詞﹕海盈山 南首 海璇II 朗天峰

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