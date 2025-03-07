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2025年3月7日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
AI概念熱炒 港股升775點創3年高 人大經濟記者會加速升勢 重磅騰訊阿里漲8%
中證監主席吳清：高度重視科技創新
標普全球：內銀獲補充資本 更有效執行國策
京東上季經調整純利升34％勝預期
京東物流去年經調整盈利增2.46倍 不派末期息
FT：李嘉誠親自出馬 參與售港口談判
港鐵去年純利倍增 末期息維持0.89元 新建鐵路等開支1650億 CEO：未擬賣產及尋求注資
聯交所譴責花樣年彩生活賣產違規
港府：港銀資本充裕可應對樓價波動
五礦資源擬訂股息政策 回饋股東
證監上季盈餘增2.4倍 首3季扭虧
地方政府買商品房 據報撤限價助去庫存
歐再減息0.25厘 暗示或近尾聲 央行降今明兩年GDP增長預測
外電：美擬委大摩前高層 領導新主權基金
美上月裁員17萬增2.5倍 政府削6萬人
張兆聰：中軟未破位向上 博資金炒落後
港元定存匯豐7日年息見9厘
紐元定存高息精選
葉創成：京東物流業績佳有前景 續持有
植耀輝：創科待回試95元再部署
技術取勝：思考樂或向4.7元推進
盧駿匡：「東升西降」料持續 港股佔比可略增
劉思明：恒指隨業績期催化 或有更多驚喜
周顯：港穩定幣進展太慢
譚新強：美國終學懂了「Down is Up」謬論
湯文亮：新樓盤沒租盤 供應不足警號
調控政策影響 台灣樓價或調整
上然折實均呎1.1萬 大埔逾10年低 低6年前天鑽首批14% 248呎開放式238萬入場
朗天峰兩周內累售422伙套17億
信置油塘通風樓項目批預售 涉748伙
元朗5日4宗短炒獲利 38年樓9個月升兩成
市建局旺角山東街項目收28份意向書
劉思明：恒指隨業績期催化 或有更多驚喜
【明報專訊】港股恒指表現強勢，三扒兩撥再創高，而伴隨業績期的催化，市場隨時有更多驚喜。雖然市况迅速變化，但基本操作原則依然適用，可按部就班應對。
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