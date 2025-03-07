地方政府買商品房 據報撤限價助去庫存

報道引述知情人士稱，按照這草案，地方政府向開發商購買住房時，將不再受「以同地段保障性住房重置成本為參考上限」的限制。此舉或給予地方政府更大自主權，以更具競爭力價格購買未出售的商品房，減輕開發商財務負擔。惟草案仍在討論，尚未最終確定。住建部未回應置評要求。

國務院總理李强在周三的政府工作報告提到，推進收購存量商品房，在收購主體、價格和用途方面給予城市政府更大自主權。地方政府此前在推進收購存量商品房進展緩慢，部分原因是對於開發商和作為購買方的地方政府來說，舉措的經濟回報不夠有吸引力。

收購存量待售住房也為地方財政帶來進一步壓力，目前地方政府發展經濟的能力受限於來自土地財政收入大降。2024年上半年，全國各省和直轄市中僅有上海市錄得財政盈餘。

分析：加快政府買樓速度

銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武指出，若消息屬實，應有助加快地方政府從財困開發商手中收儲商品房的速度。目前收購價與內地住宅平均價每平方米1萬元人民幣相比，可能有六成至七成折讓，鑑於如此大折扣，開發商基本沒有動力出售商品房，因所得甚至不足以支付建築成本。