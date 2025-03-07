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經濟

地方政府買商品房 據報撤限價助去庫存

【明報專訊】彭博報道，中國當局據悉正考慮取消對地方政府收購數百萬套存量商品房價格的限制，是中國努力加快推進存量商品房去庫存，以助力房地產市場企穩的又一舉措。

報道引述知情人士稱，按照這草案，地方政府向開發商購買住房時，將不再受「以同地段保障性住房重置成本為參考上限」的限制。此舉或給予地方政府更大自主權，以更具競爭力價格購買未出售的商品房，減輕開發商財務負擔。惟草案仍在討論，尚未最終確定。住建部未回應置評要求。

國務院總理李强在周三的政府工作報告提到，推進收購存量商品房，在收購主體、價格和用途方面給予城市政府更大自主權。地方政府此前在推進收購存量商品房進展緩慢，部分原因是對於開發商和作為購買方的地方政府來說，舉措的經濟回報不夠有吸引力。

收購存量待售住房也為地方財政帶來進一步壓力，目前地方政府發展經濟的能力受限於來自土地財政收入大降。2024年上半年，全國各省和直轄市中僅有上海市錄得財政盈餘。

分析：加快政府買樓速度

銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武指出，若消息屬實，應有助加快地方政府從財困開發商手中收儲商品房的速度。目前收購價與內地住宅平均價每平方米1萬元人民幣相比，可能有六成至七成折讓，鑑於如此大折扣，開發商基本沒有動力出售商品房，因所得甚至不足以支付建築成本。

相關字詞﹕內房 房地產 去庫存 國務院總理 李強 商品房 收儲

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