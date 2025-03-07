證監上季盈餘增2.4倍 首3季扭虧

【明報專訊】證監會公布2024至25年度截至12月底第三財季的季度報告，證監會稱季內受惠於去年10月份市場成交額高企，推動該會收入於第三季按年增17.5％至6.51億元，當中大部分為徵費收入，令證監會第三財季盈餘按年增2.4倍至7711萬元。於第一、二財季，證監會分別虧損3690萬元及452萬元，但於第三季扭虧為盈後，財年首3季計，證監會亦錄得3570萬元盈餘（見圖）。
徵費收入飈91％
值得一提的是，對上兩個財年證監會均錄得虧損，於2023至24財年虧損2.98億元，於2022至23財年虧損1.01億元。證監會第三季各項收入中，徵費收入按年飈升91％至6.2億元。證監會提到，第三財季本港證券市場的平均每日成交額，較去年同期大升1.02倍至1760億元。此外，證監會提到去年港股通淨資金流入升至8079億元的年度新高，按年亦升逾一倍。
證監會本財年第三季開支為5.7億元，分別較前一季，前一年同期升3％及8％。首3財季計，開支按年升8.6％。
上年收8261牌照申請 升15％
牌照方面，證監會去年全年收到8261宗牌照申請，按年升15％，當中7990宗屬個人，其餘271宗為機構。單計第三財季，牌照申請數目按年升24％至1965宗。
上市方面，證監會於本財年第三季處理147宗上市申請，已完成審閱其中73宗。證監會與港交所（0388）於去年10月份，聯合宣布優化新上市申請審批流程時間表，證監會稱推出後接獲的所有新上市申請，該會的平均回覆時間為20個營業日內。