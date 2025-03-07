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經濟

五礦資源擬訂股息政策 回饋股東

【明報專訊】五礦資源（1208）擬出資不超過5億美元，向英美資源收購巴西鎳礦，董事長徐基清預期在今年第三季完成收購，計劃將該礦年產量由4萬噸，到2030年增至15萬噸。他說，該項收購有助集團發展更多品類及分散風險。隨着秘魯Las Bambas銅礦生產更多現金流，恢復保留盈利後，他說，集團擬短期內確立股息政策，冀回饋股東。

料第三季完成收購巴西鎳礦

徐基清稱，集團在業績展望中提供的資本開支指引12億至13億美元並未包括新收購巴西鎳礦項目，但他相信，該礦不用太多開支，可用現金流及分年投資達到擴產目標，不會構成太大壓力。他說，若以現時倫敦金屬交易所現貨做價1.6萬美元，綜合投行預期鎳價會高見每噸2萬美元，加上都市化發展、減碳低碳、電池化及人工智能推動電力帶動需求下，他看好鎳市場的發展。五礦集團本身亦與頭部（即市場前列）的電池廠商如比亞迪等有合作，因此亦對鎳市場有掌握。

經過今次收購，五礦由過往投資銅、鋅、銀、鈷，進一步分散，徐基清說，集團在2009年籌組上市公司時，其實也有參與鎳項目投資多年，因此對鎳開發不陌生。隨着這數年旗下多個礦山穩定發展，加上投入新項目，有助達到自然對冲風險。就算繼續物色新項目，他強調「未來不會盲目過度多元化」，並指過往曾將不再給集團發展潛力的項目轉售其他專業機構。對於地緣政治或外國加徵關稅，他無正面評論，反而會關注地區個別風險及投資過度集中的情况。

雖然集團自2009年成立以來鮮少派息，他指將會在年報提供股息政策。此前不派息與其無甚留存盈利有關，但隨着旗下Las Bambas等礦山提供更多現金流，相信有助解決問題。

相對集團最高峰時資產負債比率逾70％至80％，他說，經過這幾年優化該比率已降至41％，達到最好的時間，因此料將來不用股本融資。隨着其他項目提前投產，他相信集團下半年現金流會更好。

相關字詞﹕徐基清 五礦資源

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