港府：港銀資本充裕可應對樓價波動

對於住宅供應問題，政府發言人稱，不同意有關住宅物業供應過剩的觀點，去年底私人住宅單位的空置率為4.5％，與過去20年的長期平均數相同。

不同意標普指住宅供應過剩

發言人稱，截至去年底，本港銀行體系房地產貸款總額為3.4萬億元，佔本港總貸款三分之一。於房地產貸款當中，56％為住宅按揭貸款，餘下44％為本地地產發展及物業投資貸款。

發言人續稱，銀行整體資產質素風險可控，且撥備充足，而銀行體系的特定分類貸款比率，正慢慢重返約2％的長期平均水平。對於中小型地產發展商及投資者的風險敞口，銀行早年已經採取信貸風險緩衝措施，有關貸款大部分均有抵押品。而截至去年底，銀行信貸撥備覆蓋率約為65％，若將抵押品變現價值，從呆壞帳餘額中扣除，銀行信貸撥備覆蓋率約145％。

發言人表示，本港租金持續穩健上升，反映目前住屋需求殷切，而受惠於利率大致向下、經濟持續增長以及更多人才到港，今年住宅物業市場應會穩定發展。非住宅物業方面，發言人稱港府已推出措施穩定市場，來年不會推售商業用地，讓市場有空間消化現有供應。