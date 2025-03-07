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經濟

港鐵去年純利倍增 末期息維持0.89元 新建鐵路等開支1650億 CEO：未擬賣產及尋求注資

【明報專訊】港鐵（0066）受惠於去年「日出康城」第11期、何文田站第1期、「港島南岸」第1、2、4及5期項目售樓收益入帳，致去年物業發展利潤大增，即使香港鐵路本業輕微虧損，截至去年度純利仍達157.72億元，按年大增1.02倍，好過市場預期的139.2億元。每股派末期息維持0.89元不變。行政總裁金澤培表示，即使未來維護鐵路及新建鐵路開支多達1650億元，都沒有計劃出售資產及注資，但會考慮發債。

明報記者 陳偉燊

該集團的股東應佔基本利潤達174.75億元，按年大增1.75倍，比市場預期的143億元為多。按分部稅前盈利計算，香港鐵路業務虧損約6300萬元，按年收窄；車站商務及香港租務利潤分別跌0.5%及增長4.25%，錄37.73億元及41.69億元。中國及國際鐵路、收租及管理業務的分部盈利則按年大增逾1.33倍達到12.23億元。

集團的負債比率持續上升，按年增加5.1個百分點至31.6%。根據該集團的業績簡報，其負債結構中，定息債及浮息債佔比分別為72%及28%。金澤培稱，港鐵在港鐵路營運因為在去年度有一次過撥備致錄得少許虧損，但他期望在營運上盡快恢復正數。

售樓收益入帳 物業發展利潤大增

金澤培在昨午的業績發布會上稱，儘管新一輪五組鐵路投資期需投入1000億元，由2023年起維修、提升及更新鐵路資產需投放逾650億元，集團會因應不同階段的現金流需求，用不同的適當方法去融資。例如他們未來會發債，但是沒有計劃出售資產及尋求注資。

他又說，新界北環鐵路第一期古洞站正全速興建中，該新線路前期工作亦在進行中，跨境支線部分進行規劃，正和港府緊密商討。至於興建北環線會否使用合資模式，他指中外鐵路發展均有獨資或合資發展的情况。

港鐵本年度盈利有增長，派息水平卻不變，金澤培稱，雖然今年亦是物業發展收成期，會有4至5個項目入帳，但亦正邁向投資高峰期，他們會視乎現金流、投資、經濟前景及平衡股東期望回報去作考慮。

未來1年或推5600伙樓花預售

集團物業及國際業務總監鄧智輝補充，未來12個月會推出東涌東、屯門16區車站一期上蓋等多個項目招標，共可營建2440個單位。另視乎建築進度，安排推售樓花預售，當中包括黃竹坑站、天榮站項目及油塘站通風樓項目，料未來12個月會推出約5600個單位。

至於租務，金澤培稱，集團無論在商場及車站商店，均因應新常態去調整租戶及服務組合，去改善購物體驗，並配合文化歷史推廣，利便出行及促進旅遊。

相關字詞﹕鄧智輝 金澤培 港鐵

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