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經濟

FT：李嘉誠親自出馬 參與售港口談判

【明報專訊】長和（0001）周二公布擬售非中國的港口資產「千億大刁」，震撼市場，更令股價低迷多時的長和兩日升逾三成。英國《金融時報》指出，今次「大刁」背後談判更是直達各集團的「天庭」，由包括長和系創辦人李嘉誠及其子、長和主席李澤鉅親自出馬與貝萊德主席Larry Fink及貝萊德旗下全球基礎建設合伙公司（GIP）行政總裁Adebayo Ogunlesi談判。

報道指出，美國總統特朗普在其就職演說中，指控中國取得巴拿馬運河控制權，誓言要奪回運河。其後數天，在長和香港總部便開始醞釀今次的千億交易。

反映特朗普對全球商界影響力

報道又指出，在長和宣布出售消息前，特朗普已對交易瞭如指掌，因Larry Fink曾向特朗普及其政府高層成員介紹了交易情况。今次交易反映特朗普的言論對全球商界的影響力，以及全球最有權勢的企業高層對特朗普言論的回應速度。

據知情人士指出，特朗普奪回運河的承諾促使長和的高層採取行動，並指問題可能會演變得愈來愈大。而且最重要的是，長和認為僅僅出售政治敏感的巴拿馬港口業務是不明智的。相反，長和更從中看到了轉危為機的機會，通過今次大刀闊斧地退出港口業務，得以從特朗普的箭靶中脫身，亦令其低迷股價上漲超過三成。

報道指出，今次收購談判迅速，僅持續數周，大部分均經視像會議及電話談判，而香港及紐約的一些金融大腕均是談判的推動者。

據指，與長和港口業務關係密切的地中海航運公司（MSC）超級富豪Aponte家族後人Diego Aponte在交易亦扮演了關鍵角色，MSC是長和港口業務主要客人之一，這層關係為貝萊德財團提升競標意願。

相關字詞﹕港口 特朗普 巴拿馬運河 貝萊德 李澤鉅 李嘉誠 長和

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