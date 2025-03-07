京東物流去年經調整盈利增2.46倍 不派末期息

京東健康經調整盈利升4.9%

京東物流表示，公司通過提供無差別送貨上門服務及發展差異化服務，推動港澳地區快遞單量實現雙位數增長。截至去年底，公司擁有超100個保稅倉庫、直郵倉庫和海外倉庫，總管理面積超100萬平方米。海外倉庫覆蓋全球19個國家和地區，並在內地運營超過1600個倉庫及近1.9萬個配送站及網點。

另外，京東健康（6618）去年全年盈利41.62億元，按年升94.3%；經調整經營盈利25.99億元，按年升4.9%。收入按年增加8.65%至581.6億元，主要由於銷售醫藥和健康產品所得商品收入按年增加6.9%至488億元。每股盈利1.32元，不派息。