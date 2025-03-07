標普全球：內銀獲補充資本 更有效執行國策

【明報專訊】兩會提出中國政府擬發5000億元（人民幣，下同）特別國債，支持國有大型商業銀行補充資本。標普全球評級表示，向國有大型商業銀行注資，可令國有銀行有更佳的流動性，去執行國家政策，對中央政府提出的特定行業領域提供貸款。標普全球評級續指出，措施同時可以為國有銀行提供資金流動性，於關稅逆風之中，去推動國家經濟增長，另亦可為大型國有銀行在盈利能力減弱的預期下，提供資金作緩衝。
標普全球評級信用分析師Xi Cheng指出，內地處減息周期，銀行盈利能力受限，向國有大型商業銀行補充資本為重要的一步，可緩和銀行內部資本增值能力減弱的影響，同時維持銀行有足夠資本作緩衝，並有更好的彈性推動增長。
標普全球表示，大型銀行為內地擴大支持普惠金融政策的主要執行者，如提供可負擔的借貸利率、按揭貸款利率的重新定價，以及不同的費用減免等，而擬注資的6家大型商業銀行資產總值，佔內地整體商業銀行資產總值的一半，可為內地經濟改革起帶動作用。
Xi Cheng指出，有關注資可提升大型商業銀行資本，銀行可加大貸款並為企業提供資金，相信銀行將使用新的資本優先向普惠金融、先進製造業及綠色能源等領域提供貸款。
標普全球提到，除交行（3328）的貸款增長率，與整體內地銀行同業的平均貸款增長率相若之外，其餘5家銀行，包括工行（1398）、建行（0939）、中行（3988）、農行（1288）及郵儲銀行（1658），其貸款於過去3年錄得強勁增長，惟其餘小型銀行因風險管理和資本管理，貸款增長亦有所放慢。