明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

AI概念熱炒 港股升775點創3年高 人大經濟記者會加速升勢 重磅騰訊阿里漲8%

【明報專訊】美國放寬對加拿大和墨西哥的部分關稅改善外圍投資氣氛，加上港股繼續熱炒中央支持AI、創新科技發展，帶動恒指昨日再勁升775點，收報24,369點，再創3年新高，兩日累升逾1400點，兼且回補2022年2月的下跌裂口，大市成交金額亦增至3771億元。科技股繼續狂奔，騰訊控股（0700）、阿里巴巴（9988）同大升約8%，快手（1024）升15.7%成為升幅最大藍籌股。昨日人大經濟主題記者會上多次提到金融支持科技創新，證券界料有助科技股繼續尋頂。

明報記者

隔晚美股做好，恒指昨高開近400點見23,987點已是全日低位，其後港股愈升愈有。人大經濟主題記者會於昨下午3時開始後，會上公布組建國家創業投資引導基金，刺激科技股驅動恒指最多曾升816點，最終收升775點或3.3%。單計ATMXJ及快手六大科網藍籌，已為恒指貢獻逾530點（見表），佔大市昨日升幅近七成。國指升307點或3.6%，收報8938點，科指大升310點或5.4%，收報6068點。北水南下淨流入略減至65億元，兩日淨流入累計149億元。

六大藍籌科技股貢獻大市七成升幅

科技股全線向上，資金炒作阿里巴巴所推新AI模型被評更勝DeepSeek，股價彈升8.4%，騰訊AI助手元寶據報在iPhone App Store下載量超越DeepSeek，股價升7.6%創逾3年高位。傳聞中央擬取消收購存量房價格限制，內房股異動，華潤置地（1109）、龍湖（0960）升4%，中國海外（0688）升近半成。另外，長和（0001）續升9.4%，成為第二大升幅藍籌股。

資深股評人郭思治表示，港股兩日累升逾1400點，加上成交配合，相信經過上周回調千幾點後，今浪的技術調整已經完成，後市將繼續尋頂，初步睇2022年2月的高位25,050點。他續指出，比亞迪（1211）早前大規模配股逾435億元，意味基金再次入場，「基金300幾蚊接貨，唔會賺10蚊就走」，預期繼續有資金流入，籲投資者不要隨便做淡。

資金入市積極 成交增至逾3700億

第一上海首席策略師葉尚志亦表示，昨日成交增至逾3700億元，顯示資金入市積極程度依然良好，相信在資金持續流入的推動下，將有助大市保持升勢，除了AI相關股外，資金追落後的態度亦更見積極，例如內房股和金融股。

分析：不排除二線科技股接力

另外，人行行長潘功勝昨日表示，會推動設立債券科技板，加大金融支持科技創新，而發改委主任鄭柵潔亦透露，將組建國家創業投資引導基金，帶動地方資金、社會資本近1萬億元人民幣，並通過市場化方式投向科技型企業。郭思治認為，雖然科技股累升不少，但相信中央的政策始終有捧場客，一線科技股確實升了得多，不排除由二線股接力，待一線股稍作調整後再炒過。

上 / 下一篇新聞

中證監主席吳清：高度重視科技創新
中證監主席吳清：高度重視科技創新
標普全球：內銀獲補充資本 更有效執行國策
標普全球：內銀獲補充資本 更有效執行國策
京東上季經調整純利升34％勝預期
京東上季經調整純利升34％勝預期
京東物流去年經調整盈利增2.46倍 不派末期息
京東物流去年經調整盈利增2.46倍 不派末期息
FT：李嘉誠親自出馬 參與售港口談判
FT：李嘉誠親自出馬 參與售港口談判
港鐵去年純利倍增 末期息維持0.89元 新建鐵路等開支1650億 CEO：未擬賣產及尋求注資
港鐵去年純利倍增 末期息維持0.89元 新建鐵路等開支1650億 CEO：未擬賣產及尋求注資
聯交所譴責花樣年彩生活賣產違規
聯交所譴責花樣年彩生活賣產違規
港府：港銀資本充裕可應對樓價波動
港府：港銀資本充裕可應對樓價波動
五礦資源擬訂股息政策 回饋股東
五礦資源擬訂股息政策 回饋股東
證監上季盈餘增2.4倍 首3季扭虧
證監上季盈餘增2.4倍 首3季扭虧
地方政府買商品房 據報撤限價助去庫存
地方政府買商品房 據報撤限價助去庫存
歐再減息0.25厘 暗示或近尾聲 央行降今明兩年GDP增長預測
歐再減息0.25厘 暗示或近尾聲 央行降今明兩年GDP增長預測
外電：美擬委大摩前高層 領導新主權基金
外電：美擬委大摩前高層 領導新主權基金
美上月裁員17萬增2.5倍 政府削6萬人
美上月裁員17萬增2.5倍 政府削6萬人
張兆聰：中軟未破位向上 博資金炒落後
張兆聰：中軟未破位向上 博資金炒落後
港元定存匯豐7日年息見9厘
港元定存匯豐7日年息見9厘
紐元定存高息精選
紐元定存高息精選
葉創成：京東物流業績佳有前景 續持有
葉創成：京東物流業績佳有前景 續持有
植耀輝：創科待回試95元再部署
植耀輝：創科待回試95元再部署
技術取勝：思考樂或向4.7元推進
技術取勝：思考樂或向4.7元推進
盧駿匡：「東升西降」料持續 港股佔比可略增
盧駿匡：「東升西降」料持續 港股佔比可略增
劉思明：恒指隨業績期催化 或有更多驚喜
劉思明：恒指隨業績期催化 或有更多驚喜
周顯：港穩定幣進展太慢
周顯：港穩定幣進展太慢
譚新強：美國終學懂了「Down is Up」謬論
譚新強：美國終學懂了「Down is Up」謬論
湯文亮：新樓盤沒租盤 供應不足警號
湯文亮：新樓盤沒租盤 供應不足警號
調控政策影響 台灣樓價或調整
調控政策影響 台灣樓價或調整
上然折實均呎1.1萬 大埔逾10年低 低6年前天鑽首批14% 248呎開放式238萬入場
上然折實均呎1.1萬 大埔逾10年低 低6年前天鑽首批14% 248呎開放式238萬入場
朗天峰兩周內累售422伙套17億
朗天峰兩周內累售422伙套17億
信置油塘通風樓項目批預售 涉748伙
信置油塘通風樓項目批預售 涉748伙
元朗5日4宗短炒獲利 38年樓9個月升兩成
元朗5日4宗短炒獲利 38年樓9個月升兩成
市建局旺角山東街項目收28份意向書
市建局旺角山東街項目收28份意向書