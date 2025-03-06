CLUNY PARK四房5730萬沽 9年實蝕近四成

資料顯示，上述單位為CLUNY PARK高層B室，實用2201方呎，4房4套間隔，早前以5730萬元連車位售出，實呎26,034元，原業主2016年8395萬元一手連車位購入，名字以普通話拼音，料為內地背景人士，現售出單位，帳面蝕讓約2665萬元，連使費料實蝕約3100萬元或37%。

租客1818萬購柏傲灣4房 8年實蝕約9%

此外，晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，鄰近荃灣西站的新晉屋苑柏傲灣，其1座中低層D室，實用1038方呎，4房1套間隔，望海景，獲區內租客以1818萬元承接，實呎17,514元。

原業主2017年1897萬一手買入，帳面蝕讓約79萬元或4%，連使費料實蝕約170萬元或9%。他又稱，同類中高層單位去年中以2150萬元易手，即最新成交價較大半年前低約15%。扣除樓層因素，料今次成交價較大半年前成交低約一成。

香島道45號單號屋9000萬沽 實呎逾4萬

不過，市場亦有豪宅業主大賺沽貨。代理消息稱，港島南區香島道45號單號洋房，實用約2222方呎，4房雙套間隔，原叫價1.38億元，最新以約9000萬元售出，累減4800萬元或35%，實呎40,504元。

原業主2008年6180萬元購入，持貨約17年，帳面獲利約2820萬元或46%。

牽晴間兩房390萬沽 9年帳面蝕30萬

另細價樓續獲承接，利嘉閣助理分區經理吳紫旭表示，一名準買家原計劃入市新盤，惟未能中籤，即轉投鄰近二手屋苑，以290萬元購入元朗尚悅‧方中層E室，實用289方呎，1房連開放式廚房間隔，實呎10,035元。原業主2017年約395萬元一手買入，現帳面蝕讓約105萬元，若連使費料實蝕約120萬元或約三成。美聯物業區域經理吳偉文稱，粉嶺牽晴間9座極低層D室，實用385方呎，兩房間隔，以390萬元易手，實呎10,130元；原業主2016年420萬元購入，持貨9年帳面蝕讓約30萬元，連使費料實蝕約50萬元或12%。