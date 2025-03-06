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經濟

香港地產

陳韻雲2.68億放售栢蕙苑巨舖 高4年前3%

【明報專訊】工商舖市場觀望氣氛濃厚，由資深物業投資者、地產代理監管局前主席陳韻雲持有的鰂魚涌栢蕙苑購物商場高層地下部分舖位，現以2.68億元放售，較4年前購入價高約3%。她是近期繼紀惠集團廖湯慧靄、正八集團主席廖偉麟，以及資深投資者林子峰等後，另一名積極放售物業的投資者。

按意向價計 租金回報4.3厘

利嘉閣（工商舖）地產高級區域董事潘榮德表示，獲業主委託連租約出售鰂魚涌英皇道栢蕙苑購物商場高層地下部分舖位，面積約22,527方呎，意向價約2.68億元，折合呎價約11,897元。物業現由大型連鎖超級市場及連鎖壽司店承租，每月租金收入共約96.28萬元，按意向價計算，租金回報約4.3厘，業主亦會考慮分開出售。翻查資料，上述物業由地監局前主席陳韻雲持有，她於2021年以2.6億元向麥當勞買入全層舖位，其後陳將舖位分間兩商舖，分別租予惠康及壽司郎。以購入價計，即現時意向價較購入價高800萬元或3%。

事實上，市場近月接連錄投資者放售物業，較矚目為紀惠集團，近月放售多個貴重物業、市值共逾50億元，其中赤柱舂坎角華翠海灘別墅涉及金額最大，叫價高達20億元，該集團在九十年代起收購，收購價料約2億元。

譚伯榮拆售豪苑142個車位

此外，另一投資者譚伯榮2017年向華懋購入的黃大仙豪苑142個車位，最新由美聯及港置聯合獨家代理拆售。美聯集團行政總裁（住宅）馬泰陽稱，該車場兩層共142個車位，1樓62個車位，每個137萬元起，全層62個有蓋車位叫價為9000萬元；而去年率先推出的2樓車場共80個車位，包括露天、半露天及有蓋車位，至今沽約55個，餘下約25個車位中，車位售價由94萬至138萬元。

新蒲崗東傲推10高層連租約單位

中原（工商舖）工商部董事劉重興表示，麒豐資本旗下新蒲崗東傲，早前推出15個連租約單位，在新一份《財政預算案》公布後即售罄，套現共約5000萬元。發展商乘勢加推10伙高層連租約單位，面積由約738至1271方呎，意向價由約405萬至546.5萬元。劉氏稱，加推10個單位全部連租約出售，個別單位呎價低至約4300元，租金回報維持4.1厘至6.1厘，料吸引投資者入市。

相關字詞﹕中原(工商舖) 東傲 麒豐資本 車位 豪苑 廖湯慧靄 紀惠集團 栢蕙苑 陳韻雲

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