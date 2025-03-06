YOHO WEST PARKSIDE首輪119伙近沽清 即晚加推171伙 周日次輪價單賣172伙

明報記者 江俊洋

YOHO WEST PARKSIDE首輪累收約6800票，超額約56倍，昨午3時於港鐵南昌站V Walk商場內售樓，售樓前有不少買家及代理在商場外排隊進入售樓處，其間出現人龍。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行錄得「姊妹花」客人於A組時段共購入3伙3房單位，涉資約1900萬元。是次首輪價單開售單位，包括20伙1房戶、64伙兩房戶、35伙3房戶，扣除最高5%折扣及180日成交獲4%回贈優惠後，1房戶折實價302.46萬元入場；而已推出的兩張價單共160伙中，有23伙折實價為400萬元或以下。

大手客1900萬連掃3伙3房戶

此外，市場焦點繼續聚焦新界新盤，包括嘉里（0683）元朗朗天峰，緊接YOHO WEST PARKSIDE，於今日展開第三輪開售，包括以價單形式發售123伙、以招標形式發售則涉10伙；另樓花期約16個月的萬科香港大埔馬窩上然第1期，最快今日公布首張價單，料不少於約81伙。

上然最快今日開價

市區新盤方面，宏安地產（1243）旗下鴨脷洲現樓Coasto昨日亦作次輪銷售25伙，最終售出兩伙，套現逾1451萬元。成交單位均為實用360方呎兩房戶，其中21樓B室以722.9萬元售出、呎價約2萬元；對上一層22樓B室，則以728.3萬元成交，呎價約2.02萬元。項目開售一周累沽60伙，佔全盤約65%，套現逾3.05億元。此外，恒地（0012）長沙灣巴域街Belgravia Place II最新加推26伙，並定於周日（3月9日）次輪以先到先得形式推售，包括10伙1房、8伙兩房、8伙3房，折實均呎16,938元，1房折實499.32萬元起。

預算案後1周一手沽627伙 4個月新高

據美聯物業研究中心綜合「一手住宅物業銷售資訊網」及市場資訊，由新一份財政預算案發表當日起的一周（即2月26日至3月4日），全港錄627宗一手成交，較前一周（2月19日至2月25日） 的523宗，按周上升約19.9%，創18周、即約4個月新高。以不同金額劃分，以逾樓價400萬至600萬元一手成交量最多，錄得390宗或62.2%；而受惠印花稅大幅降低至100元措施，400萬元或以下一手成交錄則有60宗或9.6%。