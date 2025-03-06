報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2025年3月6日星期四
技術取勝
投資策略
長和售港口套逾千四億 券商齊唱好 交易作價遠高於預期估值 有望大派特息
交易前認購輪成交急增 惹「春江鴨」疑雲
內地定高GDP增長目標 恒指急漲652點
港2月PMI降至49 再陷收縮區
標普：樓市低迷或打擊中小型銀行
港股基金大賺 積金評級：重要教訓 去年247億淨流入美股基金 上月大幅跑輸
聯想：企業用AI 投資回報率成挑戰
字節跳動回購美員工持股 估值升5%
極兔去年轉賺1億美元 不派息
統一去年多賺11% 派息比率100%
金監總局放寬科企併購貸款比例上限
碧桂園債務重組 據報未達協議
特朗普籲廢《晶片法案》 「廠商拿錢不辦事」 強調關稅比補貼有效
美「小非農」職位 上月增7.7萬遠遜預期
高盛據報年度裁員最多5% 重點削副總裁職位
張兆聰：航空股基本因素改善 候低吸
港元定存南商7日年息見6.8厘
澳元定存高息精選
技術取勝：中國鋁業或下試4.5元
AI預測贏馬？ 馬會：仲未做到
劉思明：港股反彈或有餘未盡 暫緩減磅
周顯：保華清盤遠因
湯文亮：所有問題由別國扛
YOHO WEST PARKSIDE首輪119伙近沽清 即晚加推171伙 周日次輪價單賣172伙
易路達科技創辦人逾1.6億入市御峯
陳韻雲2.68億放售栢蕙苑巨舖 高4年前3%
鄧成波家族成員1175萬沽尖沙嘴舊樓
CLUNY PARK四房5730萬沽 9年實蝕近四成
瑞銀投行陳志立：《預算案》減印花稅穩樓價 利好地產股
恒地馮孝忠：對冲基金家辦進駐 中環甲廈租務好轉
技術取勝：中國鋁業或下試4.5元
【明報專訊】京東物流或逐步推高至16元（圖）
上 / 下一篇新聞
長和售港口套逾千四億 券商齊唱好 交易作價遠高於預期估值 有望大派特息
交易前認購輪成交急增 惹「春江鴨」疑雲
內地定高GDP增長目標 恒指急漲652點
港2月PMI降至49 再陷收縮區
標普：樓市低迷或打擊中小型銀行
港股基金大賺 積金評級：重要教訓 去年247億淨流入美股基金 上月大幅跑輸
聯想：企業用AI 投資回報率成挑戰
字節跳動回購美員工持股 估值升5%
極兔去年轉賺1億美元 不派息
統一去年多賺11% 派息比率100%
金監總局放寬科企併購貸款比例上限
碧桂園債務重組 據報未達協議
特朗普籲廢《晶片法案》 「廠商拿錢不辦事」 強調關稅比補貼有效
美「小非農」職位 上月增7.7萬遠遜預期
高盛據報年度裁員最多5% 重點削副總裁職位
張兆聰：航空股基本因素改善 候低吸
港元定存南商7日年息見6.8厘
澳元定存高息精選
技術取勝：中國鋁業或下試4.5元
AI預測贏馬？ 馬會：仲未做到
劉思明：港股反彈或有餘未盡 暫緩減磅
周顯：保華清盤遠因
湯文亮：所有問題由別國扛
YOHO WEST PARKSIDE首輪119伙近沽清 即晚加推171伙 周日次輪價單賣172伙
易路達科技創辦人逾1.6億入市御峯
陳韻雲2.68億放售栢蕙苑巨舖 高4年前3%
鄧成波家族成員1175萬沽尖沙嘴舊樓
CLUNY PARK四房5730萬沽 9年實蝕近四成
瑞銀投行陳志立：《預算案》減印花稅穩樓價 利好地產股
恒地馮孝忠：對冲基金家辦進駐 中環甲廈租務好轉
長和售港口套逾千四億 券商齊唱好 交易作價遠高於預期估值 有望大派特息
交易前認購輪成交急增 惹「春江鴨」疑雲
內地定高GDP增長目標 恒指急漲652點
港2月PMI降至49 再陷收縮區
標普：樓市低迷或打擊中小型銀行
港股基金大賺 積金評級：重要教訓 去年247億淨流入美股基金 上月大幅跑輸
聯想：企業用AI 投資回報率成挑戰
字節跳動回購美員工持股 估值升5%
極兔去年轉賺1億美元 不派息
統一去年多賺11% 派息比率100%
金監總局放寬科企併購貸款比例上限
碧桂園債務重組 據報未達協議
特朗普籲廢《晶片法案》 「廠商拿錢不辦事」 強調關稅比補貼有效
美「小非農」職位 上月增7.7萬遠遜預期
高盛據報年度裁員最多5% 重點削副總裁職位
張兆聰：航空股基本因素改善 候低吸
港元定存南商7日年息見6.8厘
澳元定存高息精選
AI預測贏馬？ 馬會：仲未做到
劉思明：港股反彈或有餘未盡 暫緩減磅
周顯：保華清盤遠因
湯文亮：所有問題由別國扛
YOHO WEST PARKSIDE首輪119伙近沽清 即晚加推171伙 周日次輪價單賣172伙
易路達科技創辦人逾1.6億入市御峯
陳韻雲2.68億放售栢蕙苑巨舖 高4年前3%
鄧成波家族成員1175萬沽尖沙嘴舊樓
CLUNY PARK四房5730萬沽 9年實蝕近四成
瑞銀投行陳志立：《預算案》減印花稅穩樓價 利好地產股
恒地馮孝忠：對冲基金家辦進駐 中環甲廈租務好轉
prev
next