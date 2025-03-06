標普：樓市低迷或打擊中小型銀行

標普認為，香港政府並未積極解決住宅供應過剩問題，政府宣布計劃在2025/2026財年再為八塊住宅用地招標。這些土地及由公私營合作的土地將提供足夠建造13,700伙住宅，僅略低於上財年15,000伙的目標。該行又稱，按揭利率下降是重振香港住宅市場的關鍵。然而，香港貸款利率與美國利率掛鈎，美國減息之路並不太明確。政府最近下調價值300萬至400萬元住宅的印花稅，或在一定程度上刺激小型住宅需求。

港三大銀行風險可控

供應過剩問題或在寫字樓市場最嚴重，標普稱，預計2025年將有超過300萬平方呎的新甲級寫字樓竣工，將是自2008年以來最多。

標普又預期，香港零售市場在2025年仍將繼續陷困境。香港的消費者正逐漸流失到內地龐大而有效率的線上市場。樓價下跌對財富的負面影響也可能損害消費。不過該行認為，香港三大銀行，匯豐（包括恒生）、中銀香港及渣打香港的風險可控。三大行主要向最大的發展商提供貸款，這些發展商通常在黃金地段擁有房產，並為貸款提供大量抵押品。但中小型銀行情况已發生變化，標普指出，小型房地產公司、槓桿率過高、擁有大量非優質房地產的發展商將受影響。