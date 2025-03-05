明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

廖偉麟4626萬沽力寶中心 兩年蝕四成

【明報專訊】紀惠集團廖湯慧靄近月積極放售多個貴重物業、市值逾50億元之際，其兒子廖偉麟旗下正八集團則蝕沽商廈。資料顯示，金鐘力寶中心1座高層04至06室，面積3475方呎，在上月中以4625.92萬元易手，呎價1.33萬元。廖氏於2023年1月以7818.75萬元入市，即持貨約2年，帳面蝕3192.83萬元或40.8%。

上述買家為去年10月向資本策略（0497）以8118萬元購入中環些利街2至4號LL Tower商廈基座的深圳大族激光董事長高雲峰，5個月來已連環購入兩項目物業，共涉資逾1.27億元。

羅守輝4200萬沽招商局大廈 8年蝕38%

翻查資料，廖氏今年初已低調放售持有商廈物業，其中企業廣場3期28樓，面積約1.61萬方呎，2021年9月以約1.43億元、呎價約8882元購入，2023年7月曾推出放售，當年叫價約1.8億元，及至今年1月再度調低至1.09億元、呎價6800元放售，即目前放售價較2023年放售價低約7100萬元或39%。

另一商廈投資者羅守輝最新沽出上環信德中心招商局大廈，亦損手離場。市場消息指出，該廈中低層01及20室，享海景，面積2947方呎，以約4200萬元易手，呎價約1.43萬元。資料顯示，羅氏2017年3月以6800萬元、呎價約2.3萬元購入，即羅氏持貨8年，帳面蝕約2600萬元或38%。此外，美聯工商市務經理黃暉樹表示，獲委託代理長沙灣青山道698號中太工業大廈G至4樓全層單位放租及放售事宜，總面積約28,356方呎，為區內罕有大面積特色樓層，意向價約1.3億元，折合每方呎約4585元，意向月租約43萬元，折合每方呎約15元。

相關字詞﹕商廈蝕讓 羅守輝 資本策略 正八集團 廖偉麟

上 / 下一篇新聞

關稅戰衝擊受控 恒指跌不足百點 騰訊等逆市升 比亞迪大抽水拖低車股
關稅戰衝擊受控 恒指跌不足百點 騰訊等逆市升 比亞迪大抽水拖低車股
港元拆息連日回落 分析：資金流入或放緩
港元拆息連日回落 分析：資金流入或放緩
特朗普再轟匯率過低 人幣匯價不跌反升
特朗普再轟匯率過低 人幣匯價不跌反升
比亞迪配股集資435億 港股歷來第二多
比亞迪配股集資435億 港股歷來第二多
澳博疫情以來首錄盈利 去年轉賺320萬
澳博疫情以來首錄盈利 去年轉賺320萬
創科全年多賺15% 增派末期息兩成
創科全年多賺15% 增派末期息兩成
資本市場人員協會倡新股回撥中間落墨 扣除基投部分後回撥五成給散戶
資本市場人員協會倡新股回撥中間落墨 扣除基投部分後回撥五成給散戶
迅清結算伙港交所擴內地債作抵押品
迅清結算伙港交所擴內地債作抵押品
名創優品據報分拆Top Toy港上市
名創優品據報分拆Top Toy港上市
置富產業信託 去年可供分派收益跌11%
置富產業信託 去年可供分派收益跌11%
新地旗下機場空運中心大樓續租15年
新地旗下機場空運中心大樓續租15年
Prada去年多賺25% 末期息增兩成
Prada去年多賺25% 末期息增兩成
台積電加碼在美建廠 總額達1.3萬億 最大「單項外企直接投資」 特朗普：關稅威脅發揮作用
台積電加碼在美建廠 總額達1.3萬億 最大「單項外企直接投資」 特朗普：關稅威脅發揮作用
外界憂變「美積電」 台經濟部長：全球佈局很重要
外界憂變「美積電」 台經濟部長：全球佈局很重要
憂關稅戰升級打擊經濟 道指早段挫逾700點
憂關稅戰升級打擊經濟 道指早段挫逾700點
張兆聰：中通快遞走勢落後 趁低位博反彈
張兆聰：中通快遞走勢落後 趁低位博反彈
港元定存12個月年息3.35厘
港元定存12個月年息3.35厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
姜靜：歐元從看淡轉中性
姜靜：歐元從看淡轉中性
技術取勝：大唐新能源宜守2.1元
技術取勝：大唐新能源宜守2.1元
劉思明：資金轉向謹慎 博熱炒股反彈需控注碼
劉思明：資金轉向謹慎 博熱炒股反彈需控注碼
周顯：黃坤養動物很有運
周顯：黃坤養動物很有運
湯文亮：打鐵還需自身硬
湯文亮：打鐵還需自身硬
外籍空姐1.88萬租東環兩房 實用呎租逾40元 較兩年前加租24%
外籍空姐1.88萬租東環兩房 實用呎租逾40元 較兩年前加租24%
買家243萬一筆過入市富健兩房銀主盤
買家243萬一筆過入市富健兩房銀主盤
文曜加推24伙 折實均呎19768元
文曜加推24伙 折實均呎19768元
頭皮護理中心12.8萬 租林子峰栢麗大道舖
頭皮護理中心12.8萬 租林子峰栢麗大道舖
YOHO WEST PARKSIDE貼近天榮站 交通便利
YOHO WEST PARKSIDE貼近天榮站 交通便利
新地：YOHO WEST買家讚交樓質素
新地：YOHO WEST買家讚交樓質素
基金特區：資本集團籲分散投資環球股市 看好數碼顛覆醫療創新工業化等主題
基金特區：資本集團籲分散投資環球股市 看好數碼顛覆醫療創新工業化等主題