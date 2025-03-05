買家243萬一筆過入市富健兩房銀主盤

祥益地產區域董事黃慶德表示，富健花園5座中層E室兩房銀主貨，實用面積431方呎，並以243萬元已補價易手，實呎5638元，買家更以一筆過付款。原業主2010年128萬元已補價購入，其後淪為銀主盤，帳面升值115萬元或90%。單位去年底曾以238萬元推出拍賣，惟當時無人承接，最新成交價亦較去年底開拍價略高5萬元或2%。

投資者185萬購緹岸223呎銀主盤

此外，美聯分行首席高級營業經理鍾百圖表示，緹岸5座高層J室銀主盤，實用面積223方呎，開放式間隔，獲投資客以185萬元承接，實呎8296元，成交價屬屋苑次低。原業主2020年以約420.4萬元一手購入，其後淪為銀主盤，現帳面貶值235.4萬元或56%。

壽臣山道西洋房1.65億沽 實呎5.1萬

事實上，本月部分地區交投活躍，中原分行高級資深分區營業經理黃淑賢表示，青衣本月首3天即錄約10宗二手成交，市况明顯好轉。青衣青泰苑F座高層9室，實用面積645方呎，3房間隔，獲公屋客以506萬元未補價承接，實呎7845元。原業主1999年148萬元未補價購入，帳面獲利358萬元或2.4倍。

帝峯‧皇殿「天池屋」實蝕約19%易手

市場亦錄大額成交，消息指出，南區壽臣山道西雙號洋房，實用面積3207方呎，最新以約1.65億元易手，實呎約51,450元，原業主1990年僅以810萬元購入，帳面獲利1.569億元或19倍多。奧運站帝峯．皇殿一個「天池屋」，實用面積1363方呎，3房1套間隔，連1751方呎平台及私人泳池，以約5000萬元售出，實呎36,738元。原業主為內地客，2011年5800萬元一手購入，連使費料實蝕約1100萬元或19%。