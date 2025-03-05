明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

買家243萬一筆過入市富健兩房銀主盤

【明報專訊】政府把100元印花稅樓價上限提高至400萬元，帶動細價樓成交，其中屯門居屋富健花園兩房銀主盤，以243萬元已補價成交，獲買家一筆過付款、並毋須按揭下購入。此外，屯門掃管笏緹岸（前稱恆大．珺瓏灣）一個223方呎的開放式銀主盤，則以185萬元易手。

祥益地產區域董事黃慶德表示，富健花園5座中層E室兩房銀主貨，實用面積431方呎，並以243萬元已補價易手，實呎5638元，買家更以一筆過付款。原業主2010年128萬元已補價購入，其後淪為銀主盤，帳面升值115萬元或90%。單位去年底曾以238萬元推出拍賣，惟當時無人承接，最新成交價亦較去年底開拍價略高5萬元或2%。

投資者185萬購緹岸223呎銀主盤

此外，美聯分行首席高級營業經理鍾百圖表示，緹岸5座高層J室銀主盤，實用面積223方呎，開放式間隔，獲投資客以185萬元承接，實呎8296元，成交價屬屋苑次低。原業主2020年以約420.4萬元一手購入，其後淪為銀主盤，現帳面貶值235.4萬元或56%。

壽臣山道西洋房1.65億沽 實呎5.1萬

事實上，本月部分地區交投活躍，中原分行高級資深分區營業經理黃淑賢表示，青衣本月首3天即錄約10宗二手成交，市况明顯好轉。青衣青泰苑F座高層9室，實用面積645方呎，3房間隔，獲公屋客以506萬元未補價承接，實呎7845元。原業主1999年148萬元未補價購入，帳面獲利358萬元或2.4倍。

帝峯‧皇殿「天池屋」實蝕約19%易手

市場亦錄大額成交，消息指出，南區壽臣山道西雙號洋房，實用面積3207方呎，最新以約1.65億元易手，實呎約51,450元，原業主1990年僅以810萬元購入，帳面獲利1.569億元或19倍多。奧運站帝峯．皇殿一個「天池屋」，實用面積1363方呎，3房1套間隔，連1751方呎平台及私人泳池，以約5000萬元售出，實呎36,738元。原業主為內地客，2011年5800萬元一手購入，連使費料實蝕約1100萬元或19%。

相關字詞﹕銀主盤 帝峯．皇殿 壽臣山道西 青泰苑 富健花園 緹岸(前稱恆大．珺瓏灣)

上 / 下一篇新聞

關稅戰衝擊受控 恒指跌不足百點 騰訊等逆市升 比亞迪大抽水拖低車股
關稅戰衝擊受控 恒指跌不足百點 騰訊等逆市升 比亞迪大抽水拖低車股
港元拆息連日回落 分析：資金流入或放緩
港元拆息連日回落 分析：資金流入或放緩
特朗普再轟匯率過低 人幣匯價不跌反升
特朗普再轟匯率過低 人幣匯價不跌反升
比亞迪配股集資435億 港股歷來第二多
比亞迪配股集資435億 港股歷來第二多
澳博疫情以來首錄盈利 去年轉賺320萬
澳博疫情以來首錄盈利 去年轉賺320萬
創科全年多賺15% 增派末期息兩成
創科全年多賺15% 增派末期息兩成
資本市場人員協會倡新股回撥中間落墨 扣除基投部分後回撥五成給散戶
資本市場人員協會倡新股回撥中間落墨 扣除基投部分後回撥五成給散戶
迅清結算伙港交所擴內地債作抵押品
迅清結算伙港交所擴內地債作抵押品
名創優品據報分拆Top Toy港上市
名創優品據報分拆Top Toy港上市
置富產業信託 去年可供分派收益跌11%
置富產業信託 去年可供分派收益跌11%
新地旗下機場空運中心大樓續租15年
新地旗下機場空運中心大樓續租15年
Prada去年多賺25% 末期息增兩成
Prada去年多賺25% 末期息增兩成
台積電加碼在美建廠 總額達1.3萬億 最大「單項外企直接投資」 特朗普：關稅威脅發揮作用
台積電加碼在美建廠 總額達1.3萬億 最大「單項外企直接投資」 特朗普：關稅威脅發揮作用
外界憂變「美積電」 台經濟部長：全球佈局很重要
外界憂變「美積電」 台經濟部長：全球佈局很重要
憂關稅戰升級打擊經濟 道指早段挫逾700點
憂關稅戰升級打擊經濟 道指早段挫逾700點
張兆聰：中通快遞走勢落後 趁低位博反彈
張兆聰：中通快遞走勢落後 趁低位博反彈
港元定存12個月年息3.35厘
港元定存12個月年息3.35厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
姜靜：歐元從看淡轉中性
姜靜：歐元從看淡轉中性
技術取勝：大唐新能源宜守2.1元
技術取勝：大唐新能源宜守2.1元
劉思明：資金轉向謹慎 博熱炒股反彈需控注碼
劉思明：資金轉向謹慎 博熱炒股反彈需控注碼
周顯：黃坤養動物很有運
周顯：黃坤養動物很有運
湯文亮：打鐵還需自身硬
湯文亮：打鐵還需自身硬
外籍空姐1.88萬租東環兩房 實用呎租逾40元 較兩年前加租24%
外籍空姐1.88萬租東環兩房 實用呎租逾40元 較兩年前加租24%
文曜加推24伙 折實均呎19768元
文曜加推24伙 折實均呎19768元
廖偉麟4626萬沽力寶中心 兩年蝕四成
廖偉麟4626萬沽力寶中心 兩年蝕四成
頭皮護理中心12.8萬 租林子峰栢麗大道舖
頭皮護理中心12.8萬 租林子峰栢麗大道舖
YOHO WEST PARKSIDE貼近天榮站 交通便利
YOHO WEST PARKSIDE貼近天榮站 交通便利
新地：YOHO WEST買家讚交樓質素
新地：YOHO WEST買家讚交樓質素
基金特區：資本集團籲分散投資環球股市 看好數碼顛覆醫療創新工業化等主題
基金特區：資本集團籲分散投資環球股市 看好數碼顛覆醫療創新工業化等主題