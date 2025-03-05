外籍空姐1.88萬租東環兩房 實用呎租逾40元 較兩年前加租24%

明報記者

中原副分區營業經理曹嘉華稱，獲外籍空姐合租單位，位於東環5B座高層2室，實用面積468方呎兩房戶，月租1.88萬元，實用呎租40.2元；單位2023年月租為1.52萬元，現加租3600元或24%。業主2015年527.79萬元一手購入，租金回報約4.3厘。另利嘉閣分區董事方吉和稱，東環5B座高層7室，實用面積378方呎1房戶，原以1.6萬元放租，後因租客要求提供家具，最終以月租1.8萬元租出，實用呎價達48元，創屋苑呎租新高。業主2018年595萬元購入，租金回報約3.6厘。

東環1房連家具呎租48元破頂

事實上，受航空公司持續增聘機組人員帶動，區內近年租金升幅跑贏大市，早前水藍．天岸7座高層E室，實用面積549方呎，兩房間隔，獲外籍機師以月租2.2萬元承租，較2023年舊租1.75萬元升26%，業主2008年294.3萬元一手購入，租金回報高達9厘。另外，屯門亦錄機組人員兼內地專才承租個案，祥益地產區域董事黃慶德表示，富健花園10座中層K室，實用面積431方呎，兩房間隔，以月租1.2萬元租出，實用呎租27.8元。業主2014年以238萬元已補價購入，租金回報約6厘。

機組人員1.2萬租富健花園兩房戶

反觀外區租金升幅則較東涌區低。中原地產分行首席分區營業經理黃家全表示，南昌站匯璽1B座高層B室，實用面積440方呎，兩房間隔，望開揚市景，以月租2.65萬元租出，實用呎租60元；單位2021年疫下月租2.5萬元，租金在4年間加租1500元或6%。業主2019年8月約900萬元一手購入，租金回報約3.5厘。不過有其他地區租賃交投持續增加，中原高級分區營業經理林恩信表示，荃灣上月共錄約175宗租賃成交，3月約3日已錄約20宗，其中荃灣爵悅庭西爵軒極高層C室，實用面積716方呎，4房1套間隔，享海、山景，以月租2.83萬元租出，實用呎租39.5元。業主2004年583萬一手買入，租金回報約5.8厘。