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經濟
國際金融

憂關稅戰升級打擊經濟 道指早段挫逾700點

【明報專訊】美國總統特朗普向中國、加拿大及墨西哥加徵關稅措施生效，並觸發報復行動，令市場憂慮關稅戰升級打擊經濟。美股三大指數早段急跌，道指早段跌逾700點，標普500指數及納指跌逾1.5%，其中納指較12月中高位挫10%，進入調整區。泛歐STOXX 600指數午夜前挫2%。

市場曾預期特朗普重新上台推出刺激措施提振經濟，帶動一波「特朗普交易」行情。在11月5日大選日後的1個月內，標指上漲逾5%。儘管之後提出的關稅及驅逐非法移民政策可能引發通脹，大市仍處於高位。標指於2月19日創新高後，大市已較大選日上漲6.3%，增加了3.4萬億美元市值。不過隨着特朗普確定要向北美盟友加徵關稅，美股顯著下滑，標指昨晚已較2月19日高位跌5.9%，較大選前的水平幾無變化。追蹤小型股的羅素2000指數，已較11月底的高位回落近14%。

標指特朗普勝選後升幅近全蒸發

資金趨向避險，現貨金昨漲至每盎司2927美元。美國國債價格向上，10年期國債孳息率昨低見4.1厘，是去年12月以來低位。自11月5日美國大選以來，彭博的美國國債總回報指數已上漲2.1%，首次跑贏標指（包括再投資股息）的1.6%回報。部分策略師預期，美國國債價格仍有上漲空間。

由於關稅被認為不利美國經濟，Pepperstone分析，美聯儲今年減息半厘、1厘或1.5厘也是可預見。債市因押注美聯儲將會減息而受益。對於特朗普警告中國和日本不能讓貨幣貶值，對美國不公，日本首相石破茂昨否認故意令日圓疲軟。在特朗普發出警告後，日圓兌美元昨漲至148水平；每百日圓兌港元升穿5.2算。日經指數昨跌1.2%，領跌亞股。

（綜合報道）

[國際金融]

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