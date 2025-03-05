Prada去年多賺25% 末期息增兩成

按固定匯率計，去年集團收入增17%至54.32億歐元，其中零售收入按年亦升18%至48.49億歐元。期內零售收入佔總收入89.3%，與2023年水平一致。全年計，在品牌層面，Prada品牌的零售收入增4.2%至35.63億歐元，Miu Miu收入更升93.2%至12.28億歐元。總體毛利率微降0.6個百分點至79.8%。

受惠旅客增 日本市場增長46%

以地區劃分，按固定匯率計，集團於亞太區、歐洲、日本及中東均實現雙位數增長。Guerra表示，在穩健內需及強勁旅遊客流的支持下，日本市場表現最為亮眼，按年大增45.8%；而亞太區市况雖然嚴峻，但由於第四季度銷售情况錄得大幅改善，全年亦上升13.1%。

集團指出，去年集團淨增加3間店鋪，截至去年底共在70個國家擁有609間直營店。