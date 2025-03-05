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經濟

置富產業信託 去年可供分派收益跌11%

【明報專訊】置富產業信託（0778）昨天公布去年業績，去年可供分派收益為7.23億元，按年下跌10.76% ；末期每基金單位分派17.36仙，全年共分派35.39仙，按年跌幅達11.86%。期內集團總收益也下降，按年減少2.2%至17.46億元，主要原因是部分行業的租金調升率呈現負增長，即便整體平均出租率有所改善，抵消了一部分租金損失，但仍未能扭轉總收益下滑的趨勢。此外，物業收入淨額降至12.53億元，按年減少3.55%。

平均出租率改善 抵消部分租金損失

物業組合的租金調升率繼續呈負增長，租金減幅主要來自地產代理、幼兒園及超級市場三個主要行業。而地產代理及幼兒園經營環境相較一年前已有改善。融資成本按年增加13.1%至3.97億元，隨着去年9月開始減息，融資成本於下半年大致平穩。報告年度實際借貸成本為4%，2023年為3.6%。

重新規劃麗港城商場地庫 提升餐飲比例

置富產業計劃斥資3200萬元重新規劃麗港城商場地庫，於2025年2月動工，預計2025年第四季度完成，目標將商場的餐飲比例提升至40%。另外，置富產業信託管理人行政總裁趙宇表示，今年將會就屯門華都大道進行空間與設計升級，預計資本開支為900萬元，預計竣工日期為今年第三季。置富又表示在餐飲租戶引進上，新增超10個品牌，提升商場吸引力。趙宇表示隨着利息下降，融資成本有望降低。

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