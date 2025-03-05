迅清結算伙港交所擴內地債作抵押品

去年以來金管局推出多項盤活外資持有國債，在離岸市場用作抵押品的措施，包括去年7月起，經北向債券通持有的國債和政策性金融債，可於港交所場外結算作為合資格履約抵押品，以符合互換通機制下的保證金規定。不過，現時期貨及期權結算所只接受美國國債為抵押品。

余偉文：提升本港離岸人幣資本市場吸引力

余偉文表示，若內地債券在更多市場被接納為抵押品進行融資，降低資金成本，吸引更多外資參與。當局與港交所合作，可加速釋放內地債券作為抵押品的潛力，為市場參與者提供更靈活的資金調動和風險管理工具，提升本港離岸人民幣資本市場的吸引力。 金管局近年探索CMU與更多其他中央證券存管機構（CSD）互聯互通，余偉文稱，內地投資者需求不限於固收，還包括股票投資，因此CMU將進一步擴大產品範圍，以發展為支持多種資產類別的CSD。未來將與港交所共同擴大香港CSD資產類別和版圖，吸引投資者並推動更多發行人在港發行並存放債券。

此外，余偉文表示，雙方會探討建立通用介面，協助用戶更便捷地管理所持有的固收和股票產品，並研究創建多元化資產存管平台的可行性，並升級平台支援跨資產類別的淨額結算，提高結算效率。

港交所行政總裁陳翊庭表示，合作會是未來市場發展關鍵推動力，債券現貨市場和衍生品市場的發展將釋放強大的飛輪效應，期貨和互換市場的流動性將推動價格發現能力的增強、融資成本降低，並為債券發行市場增加流動性，將為固定收益和貨幣生態圈，創造持續增長的良性循環。