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經濟

資本市場人員協會倡新股回撥中間落墨 扣除基投部分後回撥五成給散戶

【明報專訊】港交所（0388）現正就新股定價機制諮詢，當中建議公開發售高倍數超購的回撥機制上限由目前50%降至20%，市場爭議最大。有大型投行表示歡迎，但零售券商卻表明反對，有業界正商討「中間落墨」方案。香港資本市場專業人員協會正與從業員研究反建議，認為可以考慮回撥時先扣除基石投資者持股部分，然後才按現行比例回撥五成分配散戶，將令散戶、機構投資者的持股比例更平衡。

港交所去年12月公布優化上市定價機制諮詢文件，對公開發售回撥安排提出兩選項建議，包括初始分配全球發售的5%給公開發售，並在超購情况下回撥最多20%；另一選項則為初始分配10%，但不設回撥機制。目前規定若公開認購超過100倍，回撥提高至50%。

冀散戶機構投資者持股比例更平衡

香港資本市場專業人員協會會長黃偉誠表示，現時新股配售部分包含基石投資者（簡稱「基投」），假設基投佔比40%，當啟動回撥機制上限50%後，非基投的機構投資者佔比只得10%，實在太低。該會正與從業員討論，建議回撥時先扣除基投部分，即將例子中餘下60%再按現行回撥比例分配給散戶，按回撥上限計，散戶分配佔比為30%，非基投的機構投資者佔比30%，基投佔比40%。

根據本報統計，近年多隻「超購王」，基投比例高逾四成，包括蜜雪冰城（2097）、卡羅特（2549）、老鋪黃金（6181）及華潤飲料（2460）（見表），其中前三者在扣除基投後國際配售比例不足一成。雖然首掛全部上升，但上市後1個月計，潤飲及卡羅特累跌逾一成。

近年多隻「超購王」基投比例逾四成

黃偉誠表示，根據其統計的數據顯示，由去年1月1日至今年1月15日期間，共有16隻新股認購超過百倍、配售認購少於兩倍，當中有一半，即8隻在上市首日跌穿招股價；11隻在上市一個月後跌穿招股價；以及有12隻截至今年2月12日跌穿招股價。相反，同期有6隻新股認購超過百倍、配售認購3倍或以上，全部均在上市首日高於招股價，5隻截至2月12日仍高於招股價。他認為，忽略國際配售的認購反應，只單看公開發售反應，就認定是熱門新股，需要分配更多予散戶，並認為有機會賺錢是過於表面。

港交所行政總裁陳翊庭早前發文解釋，現有的新股回撥安排縮小建簿配售部分，限制定價投資者的參與，造成新股發行價高於實際市場需求，令公眾投資者為偏高新股發行價「埋單」，並容易出現新股上市後「破發」的情况。

明報記者

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