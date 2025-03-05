明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

比亞迪配股集資435億 港股歷來第二多

【明報專訊】比亞迪（1211）公布擬以每股335.2元配售1.298億股H股，集資淨額達433.83億元。公司表示，此次配售將助其在新能源汽車國際化佈局、提升智能技術。分析認為，隨着關稅風險上升，比亞迪加快海外建廠變得迫切。配股消息於開市前公布，比亞迪股價低開7.5%，全日最低見334元或跌8.1%，短暫跌穿配股價，最終收市報339元，跌6.8%，成交額達173.27億元。

阿聯酋家族辦公室參與配售

據公告，比亞迪配股價較上日收市價折讓7.8%，新股佔擴大後H股數目約10.57%，總股本約4.27%。集資總額435.09億元，扣除費用後淨額433.83億元，資金將用於研發、海外業務發展、補充營運資金及一般企業用途。是次交易由中信証券、高盛和瑞銀安排。同時，比亞迪和主席王傳福已向配售代理承諾，設90日禁售期。

此次配股為香港市場歷來第二大，僅次於美團（3690）2021年配股集資512億元。比亞迪發新聞稿表示，是次交易吸引全球眾多長線、主權基金、中東戰略投資者參與，其中阿聯酋Al-Futtaim家族辦公室作為戰略投資者參與本次交易。未來，比亞迪和Al-Futtaim將在新能源汽車等領域加強合作，拓展區域市場機會。Al-Futtaim總部位於阿聯酋，業務範圍包括汽車、金融服務、房地產、零售和醫療保健等。比亞迪表示，此次配售將有助其在新能源汽車國際化佈局，加快海外產能建設、渠道拓展及品牌影響力提升。同時，融資將支持公司在智能化與高端市場的技術升級，並提升資本實力及經營穩健性。

摩根士丹利發表報告指出，投資者對其配股時機感到意外，擔憂是否反映行業短期見頂及其他車企可能仿效。該行認為，比亞迪進取的海外擴張、技術創新均需資本支持，雖然貿易糾紛升級及市場熱度下降或影響行業氛圍，但比亞迪新車型、「天神之眼」技術升級及全球擴張等仍具支持力，預計在4月、5月新車推出將有助提振需求，並視短期回調為買入機會，惟將目標價設為270元，評級「與大市同步」。

相關字詞﹕比亞迪

上 / 下一篇新聞

關稅戰衝擊受控 恒指跌不足百點 騰訊等逆市升 比亞迪大抽水拖低車股
關稅戰衝擊受控 恒指跌不足百點 騰訊等逆市升 比亞迪大抽水拖低車股
港元拆息連日回落 分析：資金流入或放緩
港元拆息連日回落 分析：資金流入或放緩
特朗普再轟匯率過低 人幣匯價不跌反升
特朗普再轟匯率過低 人幣匯價不跌反升
澳博疫情以來首錄盈利 去年轉賺320萬
澳博疫情以來首錄盈利 去年轉賺320萬
創科全年多賺15% 增派末期息兩成
創科全年多賺15% 增派末期息兩成
資本市場人員協會倡新股回撥中間落墨 扣除基投部分後回撥五成給散戶
資本市場人員協會倡新股回撥中間落墨 扣除基投部分後回撥五成給散戶
迅清結算伙港交所擴內地債作抵押品
迅清結算伙港交所擴內地債作抵押品
名創優品據報分拆Top Toy港上市
名創優品據報分拆Top Toy港上市
置富產業信託 去年可供分派收益跌11%
置富產業信託 去年可供分派收益跌11%
新地旗下機場空運中心大樓續租15年
新地旗下機場空運中心大樓續租15年
Prada去年多賺25% 末期息增兩成
Prada去年多賺25% 末期息增兩成
台積電加碼在美建廠 總額達1.3萬億 最大「單項外企直接投資」 特朗普：關稅威脅發揮作用
台積電加碼在美建廠 總額達1.3萬億 最大「單項外企直接投資」 特朗普：關稅威脅發揮作用
外界憂變「美積電」 台經濟部長：全球佈局很重要
外界憂變「美積電」 台經濟部長：全球佈局很重要
憂關稅戰升級打擊經濟 道指早段挫逾700點
憂關稅戰升級打擊經濟 道指早段挫逾700點
張兆聰：中通快遞走勢落後 趁低位博反彈
張兆聰：中通快遞走勢落後 趁低位博反彈
港元定存12個月年息3.35厘
港元定存12個月年息3.35厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
姜靜：歐元從看淡轉中性
姜靜：歐元從看淡轉中性
技術取勝：大唐新能源宜守2.1元
技術取勝：大唐新能源宜守2.1元
劉思明：資金轉向謹慎 博熱炒股反彈需控注碼
劉思明：資金轉向謹慎 博熱炒股反彈需控注碼
周顯：黃坤養動物很有運
周顯：黃坤養動物很有運
湯文亮：打鐵還需自身硬
湯文亮：打鐵還需自身硬
外籍空姐1.88萬租東環兩房 實用呎租逾40元 較兩年前加租24%
外籍空姐1.88萬租東環兩房 實用呎租逾40元 較兩年前加租24%
買家243萬一筆過入市富健兩房銀主盤
買家243萬一筆過入市富健兩房銀主盤
文曜加推24伙 折實均呎19768元
文曜加推24伙 折實均呎19768元
廖偉麟4626萬沽力寶中心 兩年蝕四成
廖偉麟4626萬沽力寶中心 兩年蝕四成
頭皮護理中心12.8萬 租林子峰栢麗大道舖
頭皮護理中心12.8萬 租林子峰栢麗大道舖
YOHO WEST PARKSIDE貼近天榮站 交通便利
YOHO WEST PARKSIDE貼近天榮站 交通便利
新地：YOHO WEST買家讚交樓質素
新地：YOHO WEST買家讚交樓質素
基金特區：資本集團籲分散投資環球股市 看好數碼顛覆醫療創新工業化等主題
基金特區：資本集團籲分散投資環球股市 看好數碼顛覆醫療創新工業化等主題