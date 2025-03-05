比亞迪配股集資435億 港股歷來第二多

阿聯酋家族辦公室參與配售

據公告，比亞迪配股價較上日收市價折讓7.8%，新股佔擴大後H股數目約10.57%，總股本約4.27%。集資總額435.09億元，扣除費用後淨額433.83億元，資金將用於研發、海外業務發展、補充營運資金及一般企業用途。是次交易由中信証券、高盛和瑞銀安排。同時，比亞迪和主席王傳福已向配售代理承諾，設90日禁售期。

此次配股為香港市場歷來第二大，僅次於美團（3690）2021年配股集資512億元。比亞迪發新聞稿表示，是次交易吸引全球眾多長線、主權基金、中東戰略投資者參與，其中阿聯酋Al-Futtaim家族辦公室作為戰略投資者參與本次交易。未來，比亞迪和Al-Futtaim將在新能源汽車等領域加強合作，拓展區域市場機會。Al-Futtaim總部位於阿聯酋，業務範圍包括汽車、金融服務、房地產、零售和醫療保健等。比亞迪表示，此次配售將有助其在新能源汽車國際化佈局，加快海外產能建設、渠道拓展及品牌影響力提升。同時，融資將支持公司在智能化與高端市場的技術升級，並提升資本實力及經營穩健性。

摩根士丹利發表報告指出，投資者對其配股時機感到意外，擔憂是否反映行業短期見頂及其他車企可能仿效。該行認為，比亞迪進取的海外擴張、技術創新均需資本支持，雖然貿易糾紛升級及市場熱度下降或影響行業氛圍，但比亞迪新車型、「天神之眼」技術升級及全球擴張等仍具支持力，預計在4月、5月新車推出將有助提振需求，並視短期回調為買入機會，惟將目標價設為270元，評級「與大市同步」。