南首均呎2萬加推55伙 近四成折實低於400萬

開放式戶337萬入場 最快周末次輪銷售

新《預算案》將100元印花稅門檻上調至400萬元後，不少中小型單位受惠。韓氏指出，新價單首度推出的開放式單位、即21伙的折實價低於400萬元，佔新推單位38%。除了開放式單位，新價單還包括24伙一房、10伙兩房，實用面積由200至351方呎，定價由366.8萬元起，扣除最高折扣8%，折實價337.45萬元起，折實呎價16,873元起。

YOHO WEST PARKSIDE收6800票 超額56倍

新界新盤成本周焦點，明日首輪開售128伙的新地（0016）天水圍YOHO WEST PARKSIDE，昨晚截收6800票，以價單發售119伙計，超額逾56倍。首輪價單開售單位，包括20伙一房、64伙兩房、35伙3房，扣除最高5%折扣及4%回贈優惠後，一房戶折實302.46萬元起，整批折實均呎11,103元。

上然最快本周開價

至於大埔區6年來規模最大全新項目、萬科香港的上然1期即將推出，涉403伙（睇樓手冊另見B4版）。萬科香港董事總經理周銘禧表示，上然最快本周公布首張價單及對外開放示範單位，目標於本月內首輪開售。另嘉里（0683）元朗朗天峰銷情理想之際，麗展（0488）發展的元朗大棠尚柏，據成交紀錄冊顯示，去年10月以272.4萬元、實呎9524元售出的10樓G室，屬實用面積286方呎1房戶，最新顯示已終止買賣合約，料買家撻大訂、遭沒收10%訂金涉逾27萬元，單位同日隨即以278.66萬元、實呎9743元售出，較原成交價高出2%，主要是優惠有所調減。