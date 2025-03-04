匯豐港開業160周年 股價見15年新高

總行主題裝飾 探索逾百年里程碑

就算唔係股東，匯豐由即日至28日喺總行大廈整咗慶祝160周年嘅主題裝飾，其中有個同佢歷史有關嘅連動機關，部機由多件精細機械裝置組合而成，參觀者入個1元銀仔啟動機械裝置，裏面有個細波會由1980年代全港首部自動櫃員機開始，引領由佢哋創辦人湯馬士‧修打蘭嘅書枱，隨時間軌迹穿過銅獅史提芬同施迪，探索匯豐過百年里程碑，當中包括六角形標誌誕生、鈔票設計演變、銀行從人手操作步向電子化服務蛻變等關鍵時刻。

匯豐另外喺總行地下廣場放咗個拱形霓虹燈「時光隧道」，同埋巨型生日蛋糕裝置，而即晚起至年底，總行外牆熒幕會播放展示歷代總行面貌嘅全新燈光匯演。另外，搞慶祝活動點少得抽獎，市民上載一件同匯豐有關嘅物品照片上ig Story，寫埋相關古仔，有機會抽獎獲得萬六元獎賞錢同160周年珍藏版八達通卡。

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[小琴密語]