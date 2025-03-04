報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2025年3月4日星期二
股市最前線
彭博：比亞迪配股籌400億 折讓逾5% 事隔4年再抽水 用於研發拓海外
港股升64點企23000關 匯控破90元創15年高
蜜雪每手帳賺8750元 兩年來最多
洪丕正：金發局須向外資解說 降港股風險溢價
財新中國製造業PMI升至50.8 創3個月高
港1月零售總銷貨值跌3.2% 符預期 謝邱安儀：農曆新年早臨效應 跌幅「看似收窄」
新世界績後急彈 大行多續看淡
壹賬通：大股東擬私有化 較上周四溢價逾七成
特朗普稱納入儲備 3加密幣狂炒 彭博：台積電欲7800億美建晶片廠
外電稱Prada 擬121億購Versace
巴菲特罕有談關稅 稱屬戰爭行為
張兆聰：攜程績後急回 有條件博反彈
港元定存12個月年息按周微跌
美元定存高息精選
黃雯怡：潤電受惠煤價回落
陳頴峯：Bybit被駭15億美元：信心危機與監管啟示
何民傑：「陸路離境稅」礙內地與本港融合
薛偉傑：液壓驅動和自適應能力 兩初創展示機械人技術路線
技術取勝：金風科技料6元有阻力
匯豐港開業160周年 股價見15年新高
劉思明：AI概念降溫 港股轉向兩會熱點
周顯：搞加密幣 港官前倨後恭
湯文亮：打死狗講價
汀九空置洋房盤「翻生」 擬月底標售 投資者接內房蝕讓貨 三度命名今叫嘉富海灣
1 PLANTATION ROAD首階段擬推5洋房
南首均呎2萬加推55伙 近四成折實低於400萬
UNIVERSITY HILL兩房646萬沽 兩年賺8%
李根興等沽佐敦舖 售1868萬 3年蝕三成
上然位處山巒錯落有致 採光通風佳
會所連園林10萬呎 設施逾50項
美元定存高息精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
彭博：比亞迪配股籌400億 折讓逾5% 事隔4年再抽水 用於研發拓海外
港股升64點企23000關 匯控破90元創15年高
蜜雪每手帳賺8750元 兩年來最多
洪丕正：金發局須向外資解說 降港股風險溢價
財新中國製造業PMI升至50.8 創3個月高
港1月零售總銷貨值跌3.2% 符預期 謝邱安儀：農曆新年早臨效應 跌幅「看似收窄」
新世界績後急彈 大行多續看淡
壹賬通：大股東擬私有化 較上周四溢價逾七成
特朗普稱納入儲備 3加密幣狂炒 彭博：台積電欲7800億美建晶片廠
外電稱Prada 擬121億購Versace
巴菲特罕有談關稅 稱屬戰爭行為
張兆聰：攜程績後急回 有條件博反彈
港元定存12個月年息按周微跌
美元定存高息精選
黃雯怡：潤電受惠煤價回落
陳頴峯：Bybit被駭15億美元：信心危機與監管啟示
何民傑：「陸路離境稅」礙內地與本港融合
薛偉傑：液壓驅動和自適應能力 兩初創展示機械人技術路線
技術取勝：金風科技料6元有阻力
匯豐港開業160周年 股價見15年新高
劉思明：AI概念降溫 港股轉向兩會熱點
周顯：搞加密幣 港官前倨後恭
湯文亮：打死狗講價
汀九空置洋房盤「翻生」 擬月底標售 投資者接內房蝕讓貨 三度命名今叫嘉富海灣
1 PLANTATION ROAD首階段擬推5洋房
南首均呎2萬加推55伙 近四成折實低於400萬
UNIVERSITY HILL兩房646萬沽 兩年賺8%
李根興等沽佐敦舖 售1868萬 3年蝕三成
上然位處山巒錯落有致 採光通風佳
會所連園林10萬呎 設施逾50項
彭博：比亞迪配股籌400億 折讓逾5% 事隔4年再抽水 用於研發拓海外
港股升64點企23000關 匯控破90元創15年高
蜜雪每手帳賺8750元 兩年來最多
洪丕正：金發局須向外資解說 降港股風險溢價
財新中國製造業PMI升至50.8 創3個月高
港1月零售總銷貨值跌3.2% 符預期 謝邱安儀：農曆新年早臨效應 跌幅「看似收窄」
新世界績後急彈 大行多續看淡
壹賬通：大股東擬私有化 較上周四溢價逾七成
特朗普稱納入儲備 3加密幣狂炒 彭博：台積電欲7800億美建晶片廠
外電稱Prada 擬121億購Versace
巴菲特罕有談關稅 稱屬戰爭行為
張兆聰：攜程績後急回 有條件博反彈
港元定存12個月年息按周微跌
黃雯怡：潤電受惠煤價回落
陳頴峯：Bybit被駭15億美元：信心危機與監管啟示
何民傑：「陸路離境稅」礙內地與本港融合
薛偉傑：液壓驅動和自適應能力 兩初創展示機械人技術路線
技術取勝：金風科技料6元有阻力
匯豐港開業160周年 股價見15年新高
劉思明：AI概念降溫 港股轉向兩會熱點
周顯：搞加密幣 港官前倨後恭
湯文亮：打死狗講價
汀九空置洋房盤「翻生」 擬月底標售 投資者接內房蝕讓貨 三度命名今叫嘉富海灣
1 PLANTATION ROAD首階段擬推5洋房
南首均呎2萬加推55伙 近四成折實低於400萬
UNIVERSITY HILL兩房646萬沽 兩年賺8%
李根興等沽佐敦舖 售1868萬 3年蝕三成
上然位處山巒錯落有致 採光通風佳
會所連園林10萬呎 設施逾50項
prev
next
相關新聞
港元定存12個月年息按周微跌