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經濟
陳頴峯 金科育律

投資策略

陳頴峯：Bybit被駭15億美元：信心危機與監管啟示

【明報專訊】今年2月21日，全球第五大加密交易所Bybit被黑客入侵，損失價值15億美元的以太幣，創下歷史上最大規模虛擬資產盜竊案。事件引致以太幣單日下挫18%，牽連比特幣也下跌12%，超過3000億美元加密幣市值蒸發。這次幣災暴露了中心化交易所的一些系統風險，同時迫使業界正視一個根本問題：去中心化理想與中心化託管，是否不可解決的「矛盾」？

暴露中心化交易所系統風險

根據虛擬資產保險公司Oneinfinity的報告，黑客首先部署惡意智能合約，以置換原有Safe錢包的操作系統，再透過Safe App前端攻擊進行簽名釣魚，Bybit的3名簽署者在Safe App上看到正常交易訊息，然後簽名，但他們實際簽署的是容許惡意合約將錢包升級的交易，當時Bybit團隊正在進行常規的冷熱錢包交易。CEO周雨辰也透露，他當時是使用Ledger設備簽署交易，但因為顯示的交易詳細資訊非常密集，難以閱讀，所以沒有清晰地看過所簽的內容。

問題在於中心化的託管模式，儘管Bybit 宣稱將90%以上資產存放在冷錢包，但仍須熱錢包應付日常流動需求。此次被盜的15億美元，可能反映交易所為追求交易速度，而妥協在安全邊界上。

流動性危機與監管連鎖反應

短期內，事件引發兩大效應，包括機構撤資潮，多家基金暫停與Bybit的造市合作，轉向其他受美國監管的平台，交易所面臨信心考驗。另外可以預期監管會加緊壓力：例如歐盟MiCA框架中的「錢包儲備證明」條款，或者其他監管地區的資產服務平台VASP牌照。

Bybit事件撕開加密貨幣「去中心化」的外衣，揭露兩大矛盾：首先是託管模式的悖論，中心化交易所CEX本質是「中心化平台交易去中心化資產」，這引致「單點故障」風險。另一方面，儘管DeFi倡導用戶自行託管私鑰，但複雜的鏈上操作，令很多散戶難以接受，形成「去中心化悖論」：愈追求安全和便捷，愈依賴中心化託管。

技術與制度突破 重建市場信心

要重建市場信心，可以從技術與制度兩端突破，包括組合拳式的安全措施，除了普及多重簽名與安全多方計算MPC技術，消除單一私鑰的單點風險，也要設定簽名門檻，和使用高度保安的簽名設備，確保「所見即所簽」。DeFi託管方面，亟需簡化用戶介面，開發直覺化的自管錢包工具，降低散戶使用門檻。監管方面可以聚焦技術審計，各地監管機構將「私鑰管理流程」與「鏈上風控模型」一併納入合規審查，再加上儲備證明。

Bybit事件既可以是加密市場的「雷曼時刻」，也可以是產業進化的催化劑。當中心化交易所不再以「銀行級安全」自居，當投資者意識到私鑰自主的重要性，這場危機可能推動託管模式從「信任中介」轉向「信任最小化」。這樣，加密產業才能真正實踐中本聰的初心：讓每個人主宰自己資產的自由。

亞洲金融科技師學會副主席 暢銷書《新金融啟示錄》作者 香港大學專業進修院兼職講師

[陳頴峯 金科育律]

相關字詞﹕財經專欄 陳頴峯 金科育律

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