特朗普稱納入儲備 3加密幣狂炒 彭博：台積電欲7800億美建晶片廠

另外，彭博社昨晚深夜引述知情人士稱，特朗普將於周一在白宮公布，台積電（美：TSM，台：2330）準備在未來4年投資1000億美元（7800億港元）在美國建設晶片廠，助特朗普推動美國在AI領域的發展。台積電早段在美國市場跌逾1%。特朗普曾多次指摘台灣「竊取」美國的晶片產業，並威脅向海外生產的晶片徵收關稅。

特朗普周日在Truth Social指出，加密貨幣行業受到拜登政府多年攻擊，設立「加密貨幣戰略儲備」將有助提振加密貨幣行業。

艾達幣SOL瑞波幣齊入選

CNBC指出，這是特朗普首次明確表示支持設立加密貨幣「儲備」（reserve）而非「庫存」（stockpile）。兩者分別在於，「儲備」是由政府定期「主動買入」，而「庫存」是指不賣出美國政府持有的任何加密貨幣資產。特朗普將於本周五主持首屆白宮加密貨幣峰會，並發表講話。市場將密切關注有關「加密貨幣戰略儲備」的內容，例如政府將購買多少加密貨幣，以及如何為購買行動提供資金。

金融科技公司XTB表示，諷刺的是，旨在不受政府干預的去中心化加密資產，現在卻要依賴美國政府主宰升跌，預期10萬美元水平是比特幣的「明顯目標」。外匯交易平台City Index指出，市場對加密貨幣的信心似乎已經恢復，除非出現新一波避險拋售，否則可能再創新高。

特朗普去年夏季在田納西州舉行的比特幣會議首次提出要建立「比特幣庫存」，將美國政府現時持有的所有比特幣百分百保留，自此吸引到加密貨幣行業支持其總統選戰。在同一場合，懷俄明州參議員Cynthia Lummis也提出有關「比特幣戰略儲備」的建議。在特朗普去年11月贏得大選後，市場對建立「比特幣戰略儲備」的呼聲愈來愈大，推動比特幣價格顯著上揚，並在1月20日特朗普就任總統當日升穿10.9萬美元，刷新歷史高位。

分析：信心已恢復 比特幣料再創新高

不過自特朗普於1月23日簽發有關加密貨幣的行政命令，責成加密貨幣工作組評估「數碼資產庫存」的創建後，比特幣向上乏力。一些業內人士對建立「庫存」反應冷淡，自此比特幣開始整固，並在上周五跌至7.8萬美元的低位。

（綜合報道）

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