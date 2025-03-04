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經濟

港1月零售總銷貨值跌3.2% 符預期 謝邱安儀：農曆新年早臨效應 跌幅「看似收窄」

【明報專訊】政府統計處公布，香港今年1月零售業總銷貨值臨時估計為353億元，按年跌3.2%，符合市場預期，雖已連續11個月按年下跌，但較去年12月的9.6%跌幅收窄。扣除價格變動後，1月零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌5.2%。統計處表示，農曆新年前本地消費開支通常處於季節高位。零售管理協會主席謝邱安儀亦表示，農曆新年較去年提早來臨，1月零售表現在低基數效應下跌幅「看似收窄」。

明報記者 邱潤青

謝邱安儀表示，按零售商主要類別劃分，年貨應季商品於月內較為受惠。食品、酒類飲品及煙草銷貨值按年上升10.9%；鞋類、有關製品及其他衣物配件亦按年升7.1%。而受累於港車北上維修保養，汽車及汽車零件銷貨值按年大挫52.6%；至於金價高企亦削弱消費者購買珠寶產品意欲，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物的銷貨值按年下跌17.9%（見表）。

2月受高基數影響 不會理想

謝邱安儀指出，由於去年2月農曆新年高基數影響及不明朗因素持續，今年2月的零售表現亦不會理想。協會逾九成受訪會員認為上月生意按年錄單位數至低雙位數跌幅，僅有少於一成會員認為生意表現按年持平。計及1月及2月合併，深圳「一簽多行」及商戶加大推廣力度，帶動食品及個人護理產品等單價較低的日常用品受惠。但仍有逾70%受訪會員表示生意受港人北上消費及來港遊客消費習慣轉變拖累而錄得跌幅。

零售管理協會執行總監羅振邦表示，去年底恢復及擴展深圳「一簽多行」有助改善訪港旅客人流，但旅客主要以觀光為主，購物意欲相對較低。他認為，本地零售商正處於轉型期，結合專業知識及科技手段增強消費體驗，加上本港大力發展盛事經濟，將有助改善零售市道。

他又預期，今年首季零售額仍將按年下跌，但跌幅將於4月份開始收窄，全年零售銷售額料大致持平。

分析：啓德體育園辦盛事 或帶動旅客

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，本港今年1月零售業總銷貨值創一年新高。1月零售銷售跌幅收窄，或受到期內訪港旅客回升以及農曆新年節日需求推動。

但他指出，電動車首次登記稅寬減額去年4月起減半，汽車銷售未來數月或繼續錄得顯著跌幅。港人北上消費及內地旅客消費模式轉變，中長線續影響行業發展；但隨着啓德體育園落成，將陸續舉行多項盛事，或有助帶動旅客及消費。

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