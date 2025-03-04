彭博：比亞迪配股籌400億 折讓逾5% 事隔4年再抽水 用於研發拓海外

明報記者 黃志偉

近年來，內地汽車市場競爭已進入智能駕駛與海外市場擴張的新階段。去年6月，比亞迪董事長王傳福於年度股東大會表示，公司未來的資本開支將維持雙位數增長，主要投資於海外市場的在地化建設，並計劃在智能駕駛領域投入1000億元人民幣。上月，比亞迪推出「天神之眼」，該系統以較低門檻提供高階智能駕駛技術，被市場視為公司智能駕駛發展的重要里程碑。

4年前配股籌299億 股價反升

彭博昨日引述銷售文件稱，比亞迪此次配股價格介乎333至345元，而昨日收市價為363.6元，意味着折讓幅度介乎5.1%至8.4%，預計集資額約為392.9億元至407.1億元。文件顯示，配售所得淨額將用於研發、海外市場擴張、補充營運資金及一般企業用途。此外，瑞銀與中信里昂證券擔任此次配股的整體協調行。

截至上周五（28日），比亞迪已發行10.98億股H股，若此次成功配股1.18億股，將相當於擴大後已發行股本的約10%。相比2021年1月的配股計劃，當時公司以每股225元配售1.33億股，較上日收市價折讓7.8%，共集資299.25億元，當時配售股份佔擴大後股本約12.69%。該次配售資金主要用於補充營運資金、償還帶息債務、研發投入及一般企業用途。比亞迪當年配股後股價不跌反升，連升3個交易日後股價高見278.4元，股價累升約14%。

今次無事先披露申增發H股

比亞迪股價上周四股價高見408.8元上市新高，現價雖由高位回落近一成，但仍處相對高位。相對上次配股前，比亞迪事先披露向中證監申請增發H股獲批，今次配股行動若屬實則毫無先兆。

分析：高位配股正常 股價或暫回調

凱基投資策略部主管溫傑表示，比亞迪擴張海外市場及研發新車均需資金，具實質資金需要，而公司作為上市企業，本身便會透過發債及再融資來籌集資金。他又認為，比亞迪選擇在股價高位配股屬正常現象，但預計將對其股價產生短期回調影響。

被問到比亞迪此次配股會否預示其他大型企業配股潮，導致市場資金分流影響市况，溫傑指出，香港市場資金仍然充足，企業是否選擇配股仍取決於市場氣氛及各自發展需要。