袁國守：善用花紅投資 複息效應滾大積蓄

明報記者 袁國守

富達國際近日發表最新的《全球情緒調查》，從情緒健康、財務習慣、退休規劃及職場狀况四個領域，了解全球各地34個地區的在職人士於2024年的感受。調查顯示，儘管近六成港人感到樂觀，但仍然面對不同的生活壓力，逾七成擔憂生活成本不斷攀升，以及約六成因經濟前景感到憂慮。此外，逾九成港人的首要財務目標包括，擁有應急錢應對緊急情况、維持現有生活方式及擁有安穩的退休生活，惟只有四成港人表示有信心可達標，這突顯充足財務準備的重要，尤其是面對突發事件或個人控制範圍以外的因素。

富達指出，全球經濟正處於周期的中後段，在面臨各種不確定因素的背景下，《全球情緒調查》發現近六成（56%）香港受訪者對前景樂觀，比例較2023年（68%）下降，但仍高於2022年疫情時的水平（49%）及對前景悲觀（30%）的比例。

調查：四成人對準備應急錢沒信心

調查又發現，約四成香港受訪者對「日常財務」（41%）、「儲蓄狀况」（39%）、「工作」（41%）及「工作與生活平衡」（45%）方面感到良好，比例較全球平均及前一次調查略低。同時，64%港人表示間中或經常感到壓力，主要的壓力來源包括生活成本上升（72%）、經濟前景（63%）、擔心退休儲備不足（59%）及能否達成長遠財務目標（59%），這反映港人同時擔憂即時及長遠的財務需求。

此外，富達指出，香港作為全球生活成本最高及人口最長壽的城市之一，維持財務穩健成為所有人的共同課題，而港人普遍認為財務穩健的定義為，「不因缺錢而感到壓力」、「擁有足夠積蓄過安穩的退休生活」、「擁有應急錢作不時之需」，這與港人的首要財務目標大致脗合，幾乎所有港人均視擁有應急錢應對緊急情况（98%）、維持現有生活方式（98%）及擁有安穩的退休生活（97%）為財務目標。可是，四成港人對準備應急錢沒有信心，另有近五成表示對退休儲蓄沒有信心。

還值得留意的是，該調查顯示，超過四成受訪者認為最迫切的財務需要為增加儲蓄或投資額（42%），但只有三成受訪者過去6個月有增加儲蓄，主要因為「轉換至更高薪的工作」（41%），以及「減少非必要消費」（38%）。

富達國際香港退休金及個人投資業務總監暨香港地區執行總監陳宇昕表示，面對經濟形勢不確定及生活成本上升之下，港人變得更審慎理財以應對突發事件；事實上，積極規劃短期及長期財務需要對減輕壓力至關重要，每年之初是重新檢視自己財務狀况的好時機，愈早開始規劃財務及行動，可有更多選擇以過理想的生活。

退休時宜擁年薪12倍儲蓄

此外，陳宇昕指出，調查亦發現不少人偏向節流的方式改善財務狀况，但節省開支的同時，大眾亦應把握持續增值資產的機遇，很多人於年底或農曆新年前夕取得花紅，不妨在扣除生活支出所需外，把每年的額外收入用來投資，透過長時間複息效應滾存積蓄，增強財務穩健度。她補充，即使面對突發事件時，將有較多選擇並減輕所承受的壓力。按「富達退休儲蓄法則」，建議港人65歲退休時需擁有相當於年薪12倍的儲蓄及每年儲蓄最少20%課稅前收入，以維持退休後生活方式不變。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]