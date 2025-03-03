預算案後首周末 十大屋苑成交挫五成

太古城3房售1310萬 32年升值1.6倍

鰂魚涌太古城2月全月共錄約19宗成交，按月增加36%；踏入3月，太古城交投持續，連錄3宗，成為過去周末交投最多的大型屋苑。中原資深區域營業經理王秀芬表示，紫樺閣高層E室，實用922方呎3房1套間隔，望園景，獲用家以1310萬元承接、實呎1.42萬元；原業主早於1993年以512.3萬元購入，持貨約32年，帳面賺797.7萬元或約1.6倍。另據美聯統計，十大屋苑於3月首個周末，錄得約8宗成交，按周下跌約33%，見約3周低位，零成交屋苑有5個，包括康怡花園、麗港城、新都城、嘉湖山莊及映灣園。

上車客415萬購慧豐園兩房

事實上，細價樓仍受買家垂青；美聯區域營業董事梁浩文表示，屯門慧豐園第2座中高層D室，實用489方呎兩房戶，原業主開價420萬元，議價後略減5萬元或1%，上車客以415萬元承接、實呎8487元；原業主於2012年初以約235萬元購入，持貨逾13年，帳面獲利約180萬元，物業期內升值77%。