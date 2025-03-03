YOHO WEST PARKSIDE大手客最多可購4伙 今晚截票 新地雷霆：樓市小陽春已展開

明報記者 江俊洋

新《財政預算案》出台後，新盤主導市場，YOHO WEST PARKSIDE搶閘開盤，上周六晚突擊上載銷售安排，敲定周三推售128伙，包括119伙以價單發售，整批折實均呎11,103元，另有9伙招標推售；雷霆認為，股市氣氛回暖，過往都是「先股市、後樓市」，認為樓市小陽春已展開。

119伙價單開賣單位 折實均呎1.1萬

據銷售安排顯示，買家需於今晚7時前遞交意向登記，每個登記須提交5萬元本票，每名買家可遞交最多3份意向登記。項目於周三下午3時，在南昌站V WALK商場首輪開售，分A、B組兩時段；A1組買家須購入最少兩伙至最多4伙；A2組須買最少1伙指定3房單位、最多4伙；B組散客則最多可購入兩伙。

至於首輪價單開售的119伙，包括20伙1房戶、64伙兩房戶、35伙3房戶，實用303至679方呎，扣除最高5%折扣及180日成交獲4%回贈優惠後，1房戶折實入場302.46萬元起。

另泛海（0129）洪水橋滙都系列，過去兩日再沽出27伙、吸金近1.3億元，全盤至今累售833伙，可供出售單位少於200伙。

上然今向傳媒開放示範單位 料日內開價

此外，大埔區6年來規模最大全新樓盤、萬科香港旗下馬窩上然，即將推出第1期涉403伙，今日向傳媒開放示範單位，料日內開價，首批料涉約81伙；萬科香港董事總經理周銘禧曾表示，料部分單位樓價在400萬元或以下，能受惠100元印花稅新舉措。上然第1期主打一房及兩房單位，佔今期單位總數逾七成。

萬科香港同系何文田VAU Residence，最新亦沽出兩伙開放式戶，共涉資約884萬元，其中22樓D室實用210方呎，成交價456.1萬元，實呎逾2.17萬元，買家成交期120日。

Coasto周三次輪開賣25伙

另一銷情理想的市區全新盤，宏安地產（1243）鴨脷洲現樓Coasto，亦推出餘下25伙1房、及兩房，在扣除最高30%折扣及其他優惠後，1房折實價511.2萬元起，整批折實均呎逾2萬元，個別單位提價約7%，周三次輪先到先得開售；項目至今累售約58伙，佔已推售單位近九成。

另莊士中國（0298）鴨脷洲同區現樓弦岸，新售出8樓C室，實用205方呎開放式戶，成交價393.8萬元、實呎1.92萬元。