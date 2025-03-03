王品弟：預算案意外驚喜 激活小陽春

【明報專訊】日前政府公布新一份《財政預算案》，調整從價印花稅稅階，為市場帶來了驚喜。儘管投資移民政策放寬幅度未達預期，但政府將「100元印花稅」的物業價值上限由300萬元提升至400萬元，顯著降低置業門檻，無疑為整體樓市注入了一支強心針，刺激市場流轉。以一個樓價400萬元的住宅物業為例，新措施下印花稅僅需100元，較原來的6萬元大減，直接降低買家入市成本，相信有助吸引更多潛在買家入市，尤其對住宅交易量的提升具有顯著的作用。
在《財政預算案》發表後，本行隨即進行一項「財政預算案後置業意向」調查，成功收回有效問卷共145份。結果顯示，逾六成（62.8%）受訪者認為有受惠於財案房策，進一步提升市場信心。
此外，近半數受訪者（有47.6%）有意於《財政預算案》公布後入市上車，其次有29.7%有意換樓，至於入市投資的受訪者亦佔22.8%，反映新措施吸引不少首次置業人士的入市意欲。
筆者認為，《財政預算案》有望為香港樓市注入新的活力，帶動市場迎來新一輪的增長，激活樓市的「小陽春」。基於當前市場環境及政策利好因素，財案公布後配合未來息口有望持續下調的走勢，估計2025年新盤銷售量有望較去年同期上升約一成半；二手住宅註冊量預計將上升超過2%，一手及二手住宅的總交易量有望突破6萬宗。
在新印花稅安排下，預計今年400萬元或以下物業的住宅註冊量有望達到1.9萬宗，較去年同期上升超過一成，屆時將創下自2016年以來的9年新高。同時，樓價亦有望扭轉連續3年下跌的頹勢。
香港置業研究部董事
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