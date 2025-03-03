王品弟：預算案意外驚喜 激活小陽春

在《財政預算案》發表後，本行隨即進行一項「財政預算案後置業意向」調查，成功收回有效問卷共145份。結果顯示，逾六成（62.8%）受訪者認為有受惠於財案房策，進一步提升市場信心。

此外，近半數受訪者（有47.6%）有意於《財政預算案》公布後入市上車，其次有29.7%有意換樓，至於入市投資的受訪者亦佔22.8%，反映新措施吸引不少首次置業人士的入市意欲。

筆者認為，《財政預算案》有望為香港樓市注入新的活力，帶動市場迎來新一輪的增長，激活樓市的「小陽春」。基於當前市場環境及政策利好因素，財案公布後配合未來息口有望持續下調的走勢，估計2025年新盤銷售量有望較去年同期上升約一成半；二手住宅註冊量預計將上升超過2%，一手及二手住宅的總交易量有望突破6萬宗。

在新印花稅安排下，預計今年400萬元或以下物業的住宅註冊量有望達到1.9萬宗，較去年同期上升超過一成，屆時將創下自2016年以來的9年新高。同時，樓價亦有望扭轉連續3年下跌的頹勢。

香港置業研究部董事

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[王品弟]