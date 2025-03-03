布少明：預算案減印花稅 提振細價樓

根據美聯物業研究中心綜合土地註冊處的數據，2024年一手私宅及二手住宅註冊量合共錄得約5.76萬宗，其中300萬至400萬元成交個案約8200宗，佔總成交量的14.2%。若加上300萬元或以下的8800宗成交（佔15.3%），合計約1.7萬宗，佔總成交量的29.5%。這意味着，新政策下，近三成住宅物業的印花稅僅需100元，降低了置業門檻。

政府振興樓市的決心不容置疑，令筆者對樓市前景更加樂觀。發展商正積極推盤，市場氣氛轉活，截至2月27日，全港新盤暫錄1140宗成交，較1月全月的758宗上升約50.4%，創近4個月新高。新盤市場的熱銷，為未來樓市氣氛的提振奠定了基礎。

此外，差餉物業估價署最新公布的數據顯示，1月私人住宅租金指數按月升約0.4%，連升兩個月。租金持續向好，加上樓價從高位回落，在「供平過租」的情况下，預計將吸引更多有意留港落地生根的專才「轉租為買」，同時也將推動本地投資者加快入市步伐，為樓市與樓價提供進一步支持。儘管中美貿易戰的風雲再起，但綜合上述利好因素，加上《財政預算案》的公布消除部分市場不明朗因素，以及中央政治局會議重申「穩住樓市股市」，預計細價樓交投將被「激活」，進而惠及換樓鏈，進一步推動近期已轉活的樓市。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]