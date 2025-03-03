廖偉強：樓市轉活 炒家也有功勞？

其實，每當樓市交投熾熱及樓價上升時，很多人都會看準時機，投機圖利，所以炒家活躍於市場是在所難免。正如股市高漲時，買股票的人也不見得大部分是入市收息的長線投資者。今天的樓市，買賣成交已沒受任何辣招綑綁，炒家絕對可趁大好時機圖利，但在這段時間中，炒家入市的數量依然非常少，他們很多都深知道目前的經濟狀况，就算能夠在低位買入，也未必容易可以短期內高沽，所以寧可按兵不動。

筆者在80年代已經常接觸到炒家，他們非常專業，除了時刻留意地產市場的動態和樓價走勢外，亦會緊密與地產代理聯絡，了解市場變化。所以，他們往往能夠用迅雷不及掩耳的速度，去吸納有潛質的物業。他們非常熟悉物業的各項特點，也知道最新價格走勢，甚至毋須到現場睇樓就下決定，以至可以捷足先登。炒家用「真金白銀」，加上自己的眼光去入市，他們加速市場流轉。而且當用家發現往往慢人一步，下次就會加快下決定，這樣也算得上是激活市場，令交投熱鬧起來。縱使炒家立心短線圖利，但對社會也沒產生不良影響。况且炒家是小眾，不可能消耗市場所有貨源，囤積居奇，所以不太可能影響樓價。說到底，樓價走向是供求決定，而不是炒家在帶風向，所以當樓價能回升，大家也不用介懷小部分人能短線獲利。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]