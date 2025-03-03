陳永傑：預算案供需雙軌穩樓市

筆者認為，新《預算案》從供需雙軌穩樓市，以減供應及減印花稅來刺激樓市，屬救市第一步，料有效激活物業交投。有見商業樓面需求降低，今年將停推商業用地，亦將推遲洪水橋/厦村新發展區市中心商業用地的原址換地完成期限，相信有效穩定商業樓面供應。而私人住宅單位在未來5年的平均每年落成量料逾17,000個，較過去5年的平均數減少約8%。不論住宅及商業用地，政府亦有意減少供應，給予市場信心。未來5年，8萬個私營住宅供應，當中65%來自北部都會區及東涌新市鎮，暗示市區供應將買少見少，該區物業價值更看高一線。

新《預算案》亮點之一，是將100元從價印花稅由物業價值300萬元擴展至400萬元。以購入400萬元物業為例，買家原需繳付6萬元釐印費，新《預算案》下只需付100元，相信將刺激400萬元以下的上車盤成交，甚至居屋二手市場亦將受惠，料3月400萬元以下成交可按月增逾兩倍。《預算案》亦提及，人才輸入計劃接獲43萬宗申請，當中到港已達18萬。近年受惠人才輸入，中價以至豪宅物業的成交量及租金皆見增長，財政司長亦透露會推出優化投資移民措施，相信將可為豪宅市場帶來支持。而寬減差餉可減輕業主負擔之餘，亦可增加投資者入市意欲。新《預算案》從供應及需求雙方面着手，近日新盤亦大收旺場，小陽春已來臨。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]