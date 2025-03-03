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經濟
摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部

投資策略

摩根大通亞洲：股價逆市向好 銀娛購26957

【明報專訊】上周五科技股普遍從高位回調，恒指一度跌逾800點見22,800點，賭股逆市向好。銀河娛樂（0027）上周四公布第四季業績，符合市場預期。去年全年總收入達434億元，按年升逾兩成，全年博彩收入則升近三成至411億元。彭博智庫稱，銀河在激烈競爭下仍能保持市場佔有率，當中澳門銀河於去年第四季博彩收入錄11%按季升幅，比起行業平均3%升幅為高。報道又表示，如旗下新酒店能如期於今年中開幕，將有望吸引更高端的客群。

銀娛股價上周五曾升逾3％，早段曾高見32元，並突破50天線水平，創近月新高。股價暫錄三連升，如看好後市走勢可留意銀娛購（26957），行使價40.05元，實際槓桿7.5倍，2025年6月25日到期。如認為股價或從高位回落可留意銀娛沽（28116），行使價27.93元，實際槓桿11.5倍，2025年4月7日到期。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]

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