明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：阿里巴巴推動AI戰略 估值具上升空間

【明報專訊】阿里巴巴（9988）早前公布了去年第四季業績，重點不是盈利優於預期而推升股價，焦點應是其人工智能（AI）部署取得顯著進展。誠如管理層所表示，由AI推動的雲智能集團收入增速還會持續提升，集團將繼續執行聚焦電商和雲計算的戰略，持續投入以推動長期增長。我們認為，若集團進一步推動其AI業務，不單可增加收入，並可推升其股票的估值，中長線前景值得憧憬。

AI相關收入連續六季3位數增長

以下主要討論淘天及雲智能部分。淘天集團為阿里的重要核心業務，收入及盈利佔比均最大，其盈收將繼續主導阿里的短期業績。去年第四季此分部的客戶管理收入按年增長9%至1007.9億元人民幣，較以往有所改善，原因除商品交易總額（Gross Merchandise Volume, GMV）增加外，亦受惠電商貨幣化率（Take Rate，指電商平台將GMV轉化為收入的比率）的提升所帶動。而後者的上升主要得益於基礎軟件服務費的全季度影響，以及「全站推廣」的滲透率提升。

同期雲智能分部收入為317.42億元人民幣，增長更達13%。收入增加主要由公共雲業務收入的雙位數增長帶動，其中包括AI相關產品採用量的提升。值得注意的是，AI相關產品收入已連續6個季度實現3位數的按年增長。管理層強調，未來將繼續投入技術創新，尤其是在AI基礎設施方面，以提升AI領域的雲採用量，並維持市場領先地位。

集團於今年1月開源了新一代多模態模型Qwen2.5-VL，並推出旗艦版模型Qwen2.5-Max。這兩個模型在公認的基準測試中均取得全球領先的成績，並通過Qwen Chat和集團旗下的百煉平台開放給用戶和企業使用。另外，集團於2月24日發表公告，宣布會於未來3年投入3800億元人民幣用於AI和雲計算基礎設施，反映管理層對AI業務變現前景充滿信心。

我們認為，隨着阿里核心電商業務盈利及雲業務收入能見度提升，將增加投資者信心，中長線估值有望進一步增加。雖然近月其股價已大幅揚升，但市盈率仍然遠低於全球同業，往後估值仍有上升空間。策略上，大家可以把握近日的大市下跌，分注部署。惟要留意的是，始終短期阿里累積了顯著升幅（由農曆新年前約88.3元升至2月24日最高的140.9元，升幅接近60%），部分投資者或傾向鎖定利潤，加上大市亦見回調，短期股價將持續波動。

分散投資可留意科指ETF

除投資阿里外，如果投資者看好科技股後市，亦可留意科技指數ETF，以分散投資。事實上，在業績期內，除非抱有很大信心，否則應避免過度投資於個股（特別是個別未公布業績的公司）。科指ETF例子包括南方東英恒生科技指數ETF（3033）及南方東英恒生科技指數每日槓桿（2x）（7226）產品等。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

上 / 下一篇新聞

美團港招兵買馬 設無人機公司 加快攻港 Keeta Drone招聘負責人經理操控員
美團港招兵買馬 設無人機公司 加快攻港 Keeta Drone招聘負責人經理操控員
渣打香港冀今年貸款低單位數升
渣打香港冀今年貸款低單位數升
上市公司商會資本市場協會 撐設退市場外平台 免淪「牆紙」
上市公司商會資本市場協會 撐設退市場外平台 免淪「牆紙」
人行等5部委促解決民企融資難
人行等5部委促解決民企融資難
信義玻璃少賺31% 末期息減逾七成
信義玻璃少賺31% 末期息減逾七成
瑞銀投行鄧維慎：港要解財赤 須GDP增長回升
瑞銀投行鄧維慎：港要解財赤 須GDP增長回升
嶺大何濼生建議：收緊富戶政策 善用公屋資源
嶺大何濼生建議：收緊富戶政策 善用公屋資源
中金：今年經濟佳 續超配中國股市
中金：今年經濟佳 續超配中國股市
憂關稅搬金至美囤積 金價近兩月急升
憂關稅搬金至美囤積 金價近兩月急升
先導擁寧德做「大客仔」 業績大跌
先導擁寧德做「大客仔」 業績大跌
德勤：澳門新興產業存上市需求 港澳債務工具聯網 助港成超級接駁平台
德勤：澳門新興產業存上市需求 港澳債務工具聯網 助港成超級接駁平台
當地推動多元產業 需稅務審計支援
當地推動多元產業 需稅務審計支援
發展股市無果 分析：暫乏具規模公司上市
發展股市無果 分析：暫乏具規模公司上市
菇菌提取物 製益生元兼脂肪替代品
菇菌提取物 製益生元兼脂肪替代品
擬再融資數千萬 用於專利佈局臨牀測試
擬再融資數千萬 用於專利佈局臨牀測試
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：受惠AI發展 阿里call 13927
金子：受惠AI發展 阿里call 13927
張兆聰：安踏吸引 逢低收集等市場重估
張兆聰：安踏吸引 逢低收集等市場重估
張兆聰：特朗普政策或利好日圓
張兆聰：特朗普政策或利好日圓
伍禮賢：康方生物推新藥 業績可憧憬
伍禮賢：康方生物推新藥 業績可憧憬
涂國彬：避險仍主導金價 整固後又新高
涂國彬：避險仍主導金價 整固後又新高
投資者及理財教育委員會：防社交媒體「唱高散貨」投資騙局
投資者及理財教育委員會：防社交媒體「唱高散貨」投資騙局
袁國守：兵分兩路捕捉兩會受惠股
袁國守：兵分兩路捕捉兩會受惠股
簡慧敏：「點線面」強化財政整合 提速發展建未來
簡慧敏：「點線面」強化財政整合 提速發展建未來
《幫你格價》：預算案減派糖 自願醫保助扣稅
《幫你格價》：預算案減派糖 自願醫保助扣稅
沈永年：北上「消費一條龍」省成本
沈永年：北上「消費一條龍」省成本
James Ringer：美息料續高企 固定收益投資仍樂觀
James Ringer：美息料續高企 固定收益投資仍樂觀
陳正犖：美匯指數倘升破108.47 上試109.69
陳正犖：美匯指數倘升破108.47 上試109.69
許健生：科技新貴「杭州六小龍」崛起
許健生：科技新貴「杭州六小龍」崛起
袁國守：恒指能否重上10天線成關鍵
袁國守：恒指能否重上10天線成關鍵
林少陽：打算買港股者宜戒急用忍
林少陽：打算買港股者宜戒急用忍
技術取勝：新地處上升軌之上
技術取勝：新地處上升軌之上
李聲揚：港美股物極必反 估值解釋一切
李聲揚：港美股物極必反 估值解釋一切
蔡金強：無量仙翁露真身——JD萬斯
蔡金強：無量仙翁露真身——JD萬斯
艾雲豪：私募巨頭吞併戰：當「野蠻人」開始互噬
艾雲豪：私募巨頭吞併戰：當「野蠻人」開始互噬
李順威：基金經理調查顯示押注歐股升
李順威：基金經理調查顯示押注歐股升
劉思明：候低分注吸強勢科技股
劉思明：候低分注吸強勢科技股
瑞銀亞洲：新車傳獲大單 小米牛58750
瑞銀亞洲：新車傳獲大單 小米牛58750
摩根大通亞洲：股價逆市向好 銀娛購26957
摩根大通亞洲：股價逆市向好 銀娛購26957
周顯：學生資助貸款會愈來愈多人「走數」
周顯：學生資助貸款會愈來愈多人「走數」
王弼：「侵叔」多線作戰 美股值博不足
王弼：「侵叔」多線作戰 美股值博不足
曾淵滄：現可買收息股 留意匯控
曾淵滄：現可買收息股 留意匯控
湯文亮：特朗普推「金卡」背後目的
湯文亮：特朗普推「金卡」背後目的
陳永傑：預算案供需雙軌穩樓市
陳永傑：預算案供需雙軌穩樓市
廖偉強：樓市轉活 炒家也有功勞？
廖偉強：樓市轉活 炒家也有功勞？
布少明：預算案減印花稅 提振細價樓
布少明：預算案減印花稅 提振細價樓
王品弟：預算案意外驚喜 激活小陽春
王品弟：預算案意外驚喜 激活小陽春
YOHO WEST PARKSIDE大手客最多可購4伙 今晚截票 新地雷霆：樓市小陽春已展開
YOHO WEST PARKSIDE大手客最多可購4伙 今晚截票 新地雷霆：樓市小陽春已展開
新世界擬推杭州甲廈 市值料10億人幣
新世界擬推杭州甲廈 市值料10億人幣
87%私宅估價低過撤辣前 嘉湖逆市升
87%私宅估價低過撤辣前 嘉湖逆市升
預算案後首周末 十大屋苑成交挫五成
預算案後首周末 十大屋苑成交挫五成
康宏低層叫租10萬 意向呎租20元
康宏低層叫租10萬 意向呎租20元
朗天峰主打細戶 設家具套餐
朗天峰主打細戶 設家具套餐
新達廣場交投疏 兩房呎售1.23萬
新達廣場交投疏 兩房呎售1.23萬
袁國守：善用花紅投資 複息效應滾大積蓄
袁國守：善用花紅投資 複息效應滾大積蓄