袁國守：兵分兩路捕捉兩會受惠股

上周提過，按過往經驗，A股和港股特別是中資股，在兩會前後往往惹炒作，因兩會提及的政策可揭示新的投資題材，值得多加關注。投資策略上，可兵分兩路，一是從近日當炒的AI概念埋手，因預料兩會亦將提及AI發展，且符合國家主席習近平提出的「新質生產力」，故相關股份包括晶片、軟件應用、自動駕駛以至機械人概念等，值得繼續吼實，博兩會前後再度炒上。

向AI概念落後板塊埋手

另一方向，可從落後板塊入手，原因是北水持續流入，港股市底已變強，炒作範圍逐步擴散，AI概念以外行業有望追落後。事實上，隨大市向上突破，恒指上周四曾高見24,076點的3年高位，相對科技股落後的金融、內需、內房及基建股亦起動，雖然上周五跟隨大市回吐，但市場憧憬兩會後中央將推出新一輪刺激經濟措施，這類落後板塊料進一步後追。

參考中金公司（3908）的睇法，3個板塊可能得益於兩會政策，第一是科技成長板塊，圍繞AI和機械人兩條主線或仍會是熱點；第二個是政策邊際變化潛在有支持的順周期領域，包括基建和地產穩需求相關產業鏈，例如建築、建材及家電等，而券商股可能有階段性機會；第三個是國企改革、併購重組等相關政策支持領域。

近日熱炒的AI概念股，選擇眾多，並廣為股評人推介，順勢趁每次調整吸納、嚴控注碼便是，不贅。至於遭市場冷落了好一段時間的落後板塊則可擇肥而噬，其中中資券商股值得多望兩眼，因上周傳來中金將與中國銀河（6881）合併，刺激兩者股價一度單日飈近兩成，其他券商股亦跟勢走高。雖然中金隨後澄清，未得到有關與中國銀河合併信息，但相信類似合併消息往後仍會不時傳出，且A股做好，有利券商增加佣金及融資收入，料券商股經調整後有力再上，可跟進。

中資券商股調整後料有力再上

另外，市場預期內地將實施更積極的財政政策，况且擴內需已定調為首要經濟任務，因此表現較落後的消費板塊有望在兩會前後衝一浸，近日走勢偏強的體育用品龍頭安踏（2020）和李寧（2331）屬穩陣之選。此外，有分析指出，今年1月內地已擴大消費品以舊換新政策，覆蓋更多家電及消費電子產品，估計兩會後以舊換新補貼規模將擴大一倍，故家電及電子產品股也具炒上空間。除了強勢手機股小米（1810）外，家電股如TCL電子（1070）、海爾智家（6690）、美的（0300）及海信家電（0921）上周曾起動，值得吼實。

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[袁國守 投資心戰室]