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菇菌提取物 製益生元兼脂肪替代品

【明報專訊】「Akk菌」乃人體腸道內的一種益菌，有助塑造平衡的腸道菌群，減低出現肥胖、糖尿病、脂肪肝、心血管疾病、低度發炎等健康問題的風險。但並非每個人的腸道內都有足夠的Akk菌，以往也沒有容易的方法促進Akk菌在人體腸道內生長。近年，理大學者發現，可以從菇菌類植物提取幾種多醣，製成Akk菌益生元，後者還可作為動物脂肪替代品，一舉兩得。

明報記者 薛偉傑

攝影 賴俊傑

理工大學食品科學及營養學系助理教授（研究）常金輝表示，「嗜黏蛋白阿卡曼氏菌」（Akkermansia muciniphila，簡稱Akk菌）最早在2004年由荷蘭科學家從人類糞便中分離出來，最初未受到很大關注。但之後10多年，愈來愈多證據顯示，體型纖瘦的人腸道內往往有較多Akk菌，Akk菌有助塑造平衡的腸道菌群；腸道內的Akk菌愈多，出現肥胖、糖尿病、脂肪肝、心血管疾病、低度發炎、腸漏症等健康問題的風險就愈低。Akk菌因而成為益生菌中的新星，引起各界重視。

AkkMore促進益菌生長 助減低肥胖風險

一直以來，對於如何促進Akk菌在人體腸道內生長，卻沒有很好的方法。研究人員只知道，壓力、年齡增長、不良飲食習慣（例如食用過多加工食品）很容易令Akk菌死亡。2020年，常金輝還在理大從事博士後研究工作，開始研究這個課題。碰巧那時理大推出「創新應用博士後計劃」，鼓勵博士後研究員不單止要發表研究論文，還要實際創業，將研究項目商業化。於是，她便和食品科學及營養學系、工商管理學院的兩名教授，在該計劃的支持下，在同年合作創辦寶力安生物科技有限公司（Bo InnoHealth Biotechnology）。

常金輝發現，可以從多種菇菌類植物提取幾種多醣，製成稱為AkkMore的益生元，而且生產成本不高。她最初研製AkkMore，只是作為Akk菌的食物，用來促進Akk菌在人體腸道內生長，從而塑造健康的腸道屏障和平衡的腸道菌群，改善代謝，希望減低人們出現肥胖和糖尿病的風險。後來她發現，原來AkkMore還具有增稠、乳化及穩定等特性，可以在一些食品的製造過程中，代替部分動物脂肪的使用量。

營造牛油奶油質感 減低食物脂肪含量

該公司以AkkMore為基礎，稍為微調配方，製造出來的同系產品Butter Mate、Cream Mate，分別能夠營造牛油、奶油的質感。因此可望在某些食品和飲品的生產過程中代替牛油、奶油的部分使用量（牛油、奶油都是從牛奶分離出來的脂肪部分），令一般人減少吸收脂肪，從而有助預防脂肪肝。由於Butter Mate、Cream Mate只能夠營造出那些順滑質感，兩者基本上沒有味道，所以它們只能減少牛油、奶油的使用量，不能完全取代。但即使只是部分取代，也可顯著減低相關食品對健康的風險。例如，研發團隊以Cream Mate製造的低脂雪糕的脂肪含量只是2.7%，比普通雪糕的15%至16%脂肪含量大減超過八成，熱量亦降低超過五成。以Butter Mate製造的減脂曲奇餅的脂肪含量亦只是18%，比普通曲奇餅的36%脂肪含量低一半。

去年起量產多款產品

常金輝強調，不希望消費者過度犧牲味覺。所以該公司製造這些低脂食品時，雖然將糖、鹽、油等成分含量減低，卻盡量令它們出現在食品的表面，讓它們容易接觸到舌頭。所以即使分量減低，但味道也不會太淡。

2022年4月，該公司在「日內瓦國際發明展」獲頒一個銀獎，去年11月又在「亞洲創新發明展」中獲得一個金獎。該公司去年開始委託內地代工廠量產一系列產品。其中，AkkMore的批發價為每公斤400元。至於Butter Mate和Cream Mate的批發價，則分別比牛油和奶油略為便宜。所以她認為，食品生產商其實毋須為了節省成本，而使用健康風險比牛油更高的人造牛油。

去年至今，Hotel ICON的餐廳Green已多次和該公司合作，採用AkkMore系列產品來推出期間限定的下午茶。而Pacific Coffee亦曾經和該公司有一些聯乘合作。此外，理工大學亦曾經向該公司採購低脂雪糕，以便在開放日等活動中派發給參觀者。最新的合作則是一個品牌將AkkMore加入它的NMN補充品中，在2月份推出。另外，還有一家烘焙連鎖店正在和該公司商討合作。

該公司的產品暫時主要以B2B方式銷售。不過，消費者亦可以在其網頁上訂購減脂曲奇和減脂鳳梨酥，在理工大學提取。

[新經濟新天地]

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