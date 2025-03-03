德勤：澳門新興產業存上市需求 港澳債務工具聯網 助港成超級接駁平台

明報記者 陳偉燊

鄭偉傑透露，目前大灣區的芯片設計，已有超過60%來自澳門，亦見有外國回流的澳門本地博士級人馬發起人工智能公司，將研究成果帶到橫琴轉化，開發供日常生活如入屋開冷氣等智能語言辨識工具，其語音合成方案亦適用於國產電動車，鄭指有關公司有研究到北京、香港等地上市。另有澳門企業利用咖啡、茶葉渣等製作板材，因應不同企業客戶需求在橫琴去開發所需材料，然後交付深圳廠房生產成品及於東莞營銷，並進駐香港科學園進一步開發，成為當地新興企業在大灣區發展的典範例子；甚至有大健康企業，去年第四季在澳門推動具「治未病」概念（中醫概念指「未病先治」）的養生園區，投資規模達數十億元，亦有足夠實力上市。

滴灌通助家辦覓投資對象

鄭偉傑稱，澳門已經準備好推動國際會計準則，惟另邊廂澳門企業要赴外上市同時，具當地特色的融資市場亦正陸續出現。他說，向中小微企提供融資的新平台滴灌通已於2023年8月推出，可讓家族辦公室、專業投資人等持份者尋求符合要求的投資對象，兼享每日分成，亦為業界衍生審計及網絡安全服務商機。

債市受捧 去年發債額2280億

另一方面，澳門債市亦漸見壯大，單是2024年澳門債市便有346宗上市，宗數比2023年升60%，發債額2280億澳門元。「愈來愈多發債機構、政府有興趣在澳門發債。」鄭偉傑說現時到澳門發債的品種包括國債、地方政府債及人民幣離岸債。澳門自2018年12月中創立債市，鄭指由數年前起至2024年，以人民幣計價的債券發行共480宗，累計值3460億澳門元，或3170億元人民幣，料續有內地非金融機構想到澳門發債，將來亦可做多些人民幣及澳門元債發行。

鄭偉傑稱，澳門市場要求發債機構需滿足有3年錄稅後盈利，最近一年有淨現金流等測試，以達至穩健財務狀况。當地亦要求發債體的資產淨值超過1億澳門元，相對香港要求發債體淨資產值普遍達10億港元，兩地債市面向目標不同。歐振興指出，澳門發債市場這樣便做到差異化，配合最近港澳兩地債務工具中央結算系統聯網，令香港發展成超級接駁平台，德勤可在財務測試及合規方面向有意經澳門發債的機構提供支持。