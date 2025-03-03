先導擁寧德做「大客仔」 業績大跌

撰文 旻晞

先導主要從事產銷鋰電池智能裝備及方案，顧名思義，便是替各鋰電池生產商諸如寧德等，提供生產電池所需的設備及物流方案。據先導招股文件介紹，集團在行業擁有多個「第一」或「唯一」。按去年訂單量價值計，作為全球最大的鋰電池智能裝備提供商，分別佔全球及中國行內市佔率22.4%及34.1%；其卷繞機及疊片機的市場份額各自佔全球市場份額超過65%，在全球鋰電池智能裝備提供商中排名第一，且疊片機最高疊片效率在全球鋰電池智能裝備提供商中亦排名第一。「唯一」則指集團是全球唯一一家擁有完整自主知識產權的鋰電池整線解決方案提供商，以及唯一能夠交付全極耳圓電池智能裝備的鋰電池智能裝備提供商，以出貨量計，其圓柱電池後道加工組裝線設備的全球市場份額超過40%，自自然然，在鋰電池智能裝備提供商中亦是排名第一。

鋰電池智能裝備貢獻七成收入

雖然先導的方案分佈於鋰電池、光伏電池及3C電子產品製造、智能物流、製氫及燃料電池生產、汽車製造及激光精密加工等多元應用領域，但往績期間，集團至少有近七成收入都是來自鋰電池智能裝備，其次為智能物流系統，去年首三季收入相關業務佔集團總收入的16.6%，為第二大收入來源。至於光伏、3C兩者業務，同期只佔總收入剛好一成左右。至於智能物流方案，是指為客戶設計及提供製造工場內的輸送線、物水系統等，例如包括穿梭車、堆疊機、輸送線及智能自動倉庫等。

儘管先導擁有行業多個的「第一」與「唯一」，但行業周期向下，龍頭大哥也自然難免受影響。從業績可見，去年首三季收入急跌三成，盈利更倒退75%。今年1月，先導便就去年全年業績發出盈警，料去年盈利將按年下跌82.5%至88.1%，即盈利介乎2.1億元（人民幣，下同）至3.1億元，公司解釋盈利急跌，是受國內供需環境影響，年度內國內下游市場需求放緩，客戶設備驗收節奏有所延遲，受此影響，報告期內公司營業收入按年有所下降。亦基於此，公司對去年底止各項資產做全面檢查及減值測試，並按照會計準則計提資產減值準備，令盈利減少。不過盈警亦提及，去年全年收入跌幅已較首三季收窄，且海外訂單及收入保持快速增長，佔比進一步提升，全年毛利率亦保持穩定，因而預計去年第四季經營現金流入將明顯改善，季內減值亦收窄。

市場需求放緩 先導A股累跌72%

事實上，先導所指的國內下游市場需求放緩已非新聞，早於2023年內地鋰電池智能設備市場規模，便因下游市場需求放緩而按年急跌六成至283億元，至去年再跌29%至202億元。強如寧德時代，去年首三季收入亦要按年跌12.1%可見一斑。從股價表現上，市場似乎早已「洞悉先機」，把行業增長放緩因素計算在內。先導A股於2021年11月創出87.42元的上市新高以來，股價反覆向下，截至上周四收市報24.1元計，累積跌幅達72%、市值由高峰的1369億元急降至目前約377億元水平，行業產能過剩似乎已被肯定。儘管行業於去年下半年開始出現反彈，並料2024年至2029年市場復合增長率可重新提速至30.9%，不過為應對行業周期風險，拓展海外市場始終為正確發展路向。

先導於盈警公告展望今年前景時，便表明將進一步深化全球化戰略，持續拓展海外市場，同時伴隨國內下游頭部客戶開工率逐步提升及擴產規劃持續推進，行業有望迎來逐步見底回升趨勢。

持續外闖 海外收入佔比增至24%

若說先導近期才部署海外市場可是天大的誤會，其實先導是其中一家最早實現全球化擴張的新能源智能裝備提供商，也是第一家在歐洲本土建設研發、銷售及服務中心的中國鋰電池裝備提供商。目前已在14個國家或地區設立18家境外分/子公司，產品銷售至全球20個國家包括德國、美國、日本及韓國等，客戶名單當中有豐田、LG、特斯拉、松下電器。集團亦提及，憑藉與包括寧德時代、中創新航、億緯鋰能、比亞迪（1211）等國內龍頭客戶的深度綁定，因而成為其出海佈局的合作伙伴，有生意當然要「齊齊搵」。按收入計，先導海外市場收入佔比，已由2022年的8.6%增至去年首三季的24.3%。值得留意的是，去年其海外業務毛利率突然急升，由2023年同期的11.3%急速擴大至39.8%，主要反映去年首三季海外訂單運貨成本由2023年的較高水平回落。

是次來港集資所得，將用於擴張於歐洲的設施、擴大全球銷售及服務網絡，擬將網絡覆蓋範圍擴張至亞太及北美地區；部分資金亦用於透過併購、戰略聯盟、合營企業或其他少數股權投資，選擇實施戰略性舉措，目標包括新能源及汽車行業的海外專業設備供應商，以及上游具備先進技術的零部件及設備供應商。簡言之，放眼四海。

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